快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

台江文化燈箱亮相 大學生點亮安南區十三佃鄭家古茨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台江文化燈箱亮相，青年點亮十三佃鄭家古茨。圖／台江社區大學提供
台江文化燈箱亮相，青年點亮十三佃鄭家古茨。圖／台江社區大學提供

台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道衝入內海，形成濕地型台江十六寮村落社會。為保存台江十六寮文化路徑與歷史現場，社大台江分校結合安南區公所及崑山科大空間設計系師生，以拓墾故事為主題，推動微型公共藝術創作。

繼安順公學校百年校址紀念碑後，2024年計畫再前進十三佃鄭家百年古茨，藉由崑山科大老師郭一勤指導，讓大學青年參與創作「台江文化燈箱」，融入農漁村生活故事，為十三佃古茨注入新生命力。

社大台江分校表示，2023至2024年間舉辦台江重回村廟論壇，凝聚社區文化共識，倡議建設永續台江百年水城市與鹽分地帶文化公路。結合台南市文化局、安南區公所及在地學校，深化台江十六寮生態社區博物館運動。

2024年與安南區公所、十三佃鄭家古茨及崑山科大合作，創作包括「台江文化燈箱」、「社區博物館動畫」及「鄭家古茨空間模型」。大學生運用假日時間進行田野調查，訪談耆老並結合專業設計技術，將古茨生活故事轉印至燈箱上，為十三佃增添文化景點。

社大台江分校指出，在台江建庄200年之際，透過微型公共藝術推動「藝術共創」。此次結合數位設計技術，讓台江家族生命記憶轉化為「台江文化燈箱」與「3D動畫」，拉近長者與年輕世代距離，促進「青銀共學」。此經驗未來可推廣至台江十六寮，讓每個「老家」文化記憶得以活化，實現三代協力，共創新文化。

十三佃鄭家古茨微型公共藝術啟用典禮，於今日舉行，安南區公所副區長張介軍、社大台江分校執行長吳茂成、鄭家古茨鄭新讚博士、鄭忠勝老師及崑山科大郭一勤老師共同出席。社大台江分校頒發感謝狀，由涂英壹、楊沛綺及林佳綺代表受獎。

張介軍表示，十三佃鄭家古茨微型公共藝術深具在地文化意涵，未來將持續推動相關創作，傳承台江文化。鄭家後代鄭忠勝提到，大學生不僅多次踏查，對台江文化的了解甚至超越在地子弟，透過藝術作品讓更多人認識先民拓墾故事，令人感佩。

郭一勤說，學生透過課程完成燈箱、動畫及古茨模型創作，不僅是課堂練習，更具有教育意義。這些作品融合傳統與現代，為鄭家古茨增添互動性，展現學以致用的成果。

涂英壹表示，參與創作過程不僅加深對十三佃歷史文化的認識，還從中學到歷史保存的重要性。設計過程遇到不少挑戰，但同學合作克服，看到作品獲得當地居民喜愛，充滿成就感。

台江 崑山科大

延伸閱讀

影／台江師生廟口接力寫春聯 倡共學慢活過好年

高雄柴山死亡車禍 19歲大學生騎車自摔…猛撞轎車送醫不治

山海圳落日音樂會 台南青銀用彈唱送走2024最後一道夕陽

台中大學生撞女騎士未下車 直接倒車輾死今判緩刑免關

相關新聞

台江文化燈箱亮相 大學生點亮安南區十三佃鄭家古茨

台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道衝入內海，形成濕地型台江十六寮村落社會。為保存台江十六寮文化路徑與歷史現場，社...

巴頭、摔地！幼兒園虐童事件頻傳 專家分析背後原因

台南市歸仁區某幼兒園家長今天議員陪同出面控訴虐童，指一班26人有18位不滿3歲幼童疑被「巴頭、用力拍背摔趴在地板上，還被...

旅宿業嚴重缺工 中華大學首創青旅就業學程 助無縫就業

旅宿業嚴重缺工，中華大學看準高CP值的青年旅館成年輕人旅遊首選，攜手中華民國國際青年旅舍協會舉辦「青旅就業學程」，藉由學...

盧秀燕贈捷運新票卡給偏校外師 綠民代卻質疑有這缺失

台中市長盧秀燕執行「和平專案」到和平地區關懷原鄉居民，今天在台中市最偏遠學校平等國小視察時，還特別贈送南非籍英文老師一張...

將紅牆綠瓦帶回家 史博館永續文創推于右任印章

歷經近6年整修，史博館去年重新開放，今年推出永續文創，運用大理石、瓦片及木扶手等舊建材，讓民眾能將其標誌風景「紅牆綠瓦」...

輔佐5名教長！教部次長林騰蛟將退休 昔創最久代理署長紀錄

教育部常務次長林騰蛟即將於2月屆齡退休，他曾經輔佐5名部長，歷經政黨更迭，也曾長期代理體育署長，創下代理最久的紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。