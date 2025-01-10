台江文化燈箱亮相 大學生點亮安南區十三佃鄭家古茨

台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道衝入內海，形成濕地型台江十六寮村落社會。為保存台江十六寮文化路徑與歷史現場，社大台江分校結合安南區公所及崑山科大空間設計系師生，以拓墾故事為主題，推動微型公共藝術創作。

繼安順公學校百年校址紀念碑後，2024年計畫再前進十三佃鄭家百年古茨，藉由崑山科大老師郭一勤指導，讓大學青年參與創作「台江文化燈箱」，融入農漁村生活故事，為十三佃古茨注入新生命力。

社大台江分校表示，2023至2024年間舉辦台江重回村廟論壇，凝聚社區文化共識，倡議建設永續台江百年水城市與鹽分地帶文化公路。結合台南市文化局、安南區公所及在地學校，深化台江十六寮生態社區博物館運動。

2024年與安南區公所、十三佃鄭家古茨及崑山科大合作，創作包括「台江文化燈箱」、「社區博物館動畫」及「鄭家古茨空間模型」。大學生運用假日時間進行田野調查，訪談耆老並結合專業設計技術，將古茨生活故事轉印至燈箱上，為十三佃增添文化景點。

社大台江分校指出，在台江建庄200年之際，透過微型公共藝術推動「藝術共創」。此次結合數位設計技術，讓台江家族生命記憶轉化為「台江文化燈箱」與「3D動畫」，拉近長者與年輕世代距離，促進「青銀共學」。此經驗未來可推廣至台江十六寮，讓每個「老家」文化記憶得以活化，實現三代協力，共創新文化。

十三佃鄭家古茨微型公共藝術啟用典禮，於今日舉行，安南區公所副區長張介軍、社大台江分校執行長吳茂成、鄭家古茨鄭新讚博士、鄭忠勝老師及崑山科大郭一勤老師共同出席。社大台江分校頒發感謝狀，由涂英壹、楊沛綺及林佳綺代表受獎。

張介軍表示，十三佃鄭家古茨微型公共藝術深具在地文化意涵，未來將持續推動相關創作，傳承台江文化。鄭家後代鄭忠勝提到，大學生不僅多次踏查，對台江文化的了解甚至超越在地子弟，透過藝術作品讓更多人認識先民拓墾故事，令人感佩。

郭一勤說，學生透過課程完成燈箱、動畫及古茨模型創作，不僅是課堂練習，更具有教育意義。這些作品融合傳統與現代，為鄭家古茨增添互動性，展現學以致用的成果。

涂英壹表示，參與創作過程不僅加深對十三佃歷史文化的認識，還從中學到歷史保存的重要性。設計過程遇到不少挑戰，但同學合作克服，看到作品獲得當地居民喜愛，充滿成就感。