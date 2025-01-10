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巴頭、摔地！幼兒園虐童事件頻傳 專家分析背後原因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台南市歸仁區某私立幼兒園再爆發虐童，市議員林燕祝與家長出面指控目前得知已有18名幼童受害。記者吳淑玲／攝影
台南市歸仁區某私立幼兒園再爆發虐童，市議員林燕祝與家長出面指控目前得知已有18名幼童受害。記者吳淑玲／攝影

台南市歸仁區某幼兒園家長今天議員陪同出面控訴虐童，指一班26人有18位不滿3歲幼童疑被「巴頭、用力拍背摔趴在地板上，還被用拳頭打」，教育局官員落淚「斥責看不下去，該名教保員很差勁」，已停職調查，警方介入並報請檢察官指揮偵辦。

對於幼兒遭不當對待、狼師頻傳，清華大學幼兒教育學系教授兼系主任辛靜婷分析，教保員及幼教師屬高壓情緒勞動的工作，上班8小時都和幼兒相處，幼兒會吵鬧，也有照顧需求，即使近年來師生比已從1比15下降到1比12，但通常幼兒園都是2個老師照顧24名學生，其中若有老師暫時離開，等於1名老師要同時照顧24名學生，這樣的高壓環境極易累積負面情緒，增加情緒失控風險。

辛靜婷認為，應從政策法規上改善幼兒教育環境，吸引更多專業人才投入並留任。首先是工時和人力，以她在美國托育中心的經驗為例，老師每工作4小時便能完全離開教育現場休息30分，還有助理教師進入班級中分擔工作，減少教保員和幼教師負面情緒累積，只有打造更專業、更友善的工作環境，才能讓幼兒獲得更好的保護與教育，避免類似事件再次發生。

辛靜婷指出，相較於托嬰中心各縣市政府都設有定期訪視機制，幼兒園僅有年度基礎評鑑，無法即時發現問題，雖督導機制耗費人力，但對防範不當行為十分重要，幼兒園缺乏類似托嬰中心的定期督導。在預防機制上，辛靜婷建議應強化不當對待通報機制，類似像性平事件明確規定48小時未通報有相關罰則等，藉以遏止不當對待的行為。

幼兒園 情緒勞動

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