教育部推藝術教育平權 公益提琴課程39校共演
教育部推動藝術教育平權，和台灣愛樂種子協會推動合作「公益提琴課程」，匯集39校學員組成弦樂團，即將於12日一同在新北市市藝文中心演出，展現勇敢逐夢的成果。
教育部今天發布新聞稿，「愛樂種子公益音樂教育計畫」源自委內瑞拉，提倡以音樂為媒介的社會運動，扶植偏遠地區學校學生，在學習音樂的過程中，培養努力不懈的精神。
教育部於民國106年起補助台灣愛樂種子協會推動偏鄉的音樂教育，協會透過招募及培訓專業提琴教師與助教志工，陸續與新北市及桃竹苗地區近60所學校完成超過4160堂分部課、376堂弦樂合奏課，嘉惠5萬餘人次的學生。
協會每年也募集二手樂器，至今累積募集250把小提琴、66把中提琴、74把大提琴、6把低音大提琴，透過資源再利用，加深社會對學童藝術教育的關切。
「勇敢逐夢」系列成果分享會今年邁入第9屆，演出者為參與公益提琴課程的學生，並邀請新北市愛樂樂團一同共襄盛舉，將演出多首經典古典音樂曲目，以及台灣當代華語流行歌曲。
分享會於12日在新北市藝文中心演藝廳舉辦，免費索票入場，相關資訊可參考「愛樂種子」網站。
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