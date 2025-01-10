旅宿業嚴重缺工 中華大學首創青旅就業學程 助無縫就業

旅宿業嚴重缺工，中華大學看準高CP值的青年旅館成年輕人旅遊首選，攜手中華民國國際青年旅舍協會舉辦「青旅就業學程」，藉由學程達到無縫就業及填補產業人力缺口的雙贏目標，同時也幫助學子探索職場、篤定志向。

中華大學指出，去年暑假期間，校方讓學生到北門窩泊旅、漂鳥青旅、洄瀾窩、踢生活背包客棧、五月家、秧秧微旅、台灣青旅、葉綠宿及漫步1948共9家的青旅，接受共320小時的工作崗位訓練，了解工作內容、以及探索自己的求職喜好，在學校與企業接軌。

餐旅系學生黃靖哲表示，起初對旅宿業有興趣而選擇加入學程，校內有相當多實務學習的課程，能幫助自己無縫銜接職場。但真正進入到職場後，又進一步學習到更多房務的掃房技巧，提升工作效率。喜好服務人群的自己，也更加篤定工作的志向，期望有朝一日能進入五星級李芳艾美酒店就業。

此學程也吸引來自機械系的學生黃子瑞跨系參與，他表示，選擇此學程是為了加強與人互動交流的能力，同時還能獲得學分。實習過程中，自己把握每次與外國人用英文介紹台灣美食、特色景點的機會。盡管語法不能完全正確，只要勇敢說出口，且雙方能夠理解，就是好的經驗與學習，也提早為自己練就職場勇於溝通，以及精實口說外語的能力。

中華大學餐旅系教授羅琪指出，感謝勞動部連續4年補助就業學程計畫，計畫在去年更獲得「111學年度優良學程」的殊榮，讓更多不同學系的同學有機會參加學程，因學生表現優異，今年已有多位同學在實習後，獲得企業青睞，拿到畢業後進入職場的門票。