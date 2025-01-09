盧秀燕贈捷運新票卡給偏校外師 綠民代卻質疑有這缺失

台中市長盧秀燕執行「和平專案」到和平地區關懷原鄉居民，今天在台中市最偏遠學校平等國小視察時，還特別贈送南非籍英文老師一張台中捷運2025年度票卡，意外使得捷運卡提前曝光。但是，此舉卻引來民進黨市議員陳俞融的批評，並認為沒有看到教源資源分配不均，反而熱衷於「自我滿足」的宣傳行為。

據市府新聞資料，平等國小全校僅有44位學生，該校除了教育部規定的外語課程，學校還有來自南非的外籍英師Milo住校授課。

陳俞融批評說，市府誇口台中市擁有260多位外籍英語教師，但若依國中小數量來看，各校外師的分配覆蓋率極不均衡。部分學校甚至需共享外籍教師，導致教學資源分散，無法真正提升學生英語能力。例如，平等國小的外師就還需要支援梨山其他學校，這種資源分配不均的情況，並不符合市府所謂「大力投資英語教育」的宣傳。

她也批評，台中市大眾運輸的問題頻傳，從公車司機人力短缺、公車撞死人與火燒車事故，到捷運發生車廂亮槍及砍人事件，這些頻發的安全問題都讓市民感到不安。在此情況下，市府贈送捷運票卡的行為更顯得「格格不入」，十分諷刺。

市府教育局回應說，台中市2018年外師僅23位，市長盧秀燕上任後大力推動雙語教育，預算年年增加，並積極爭取中央資源，增聘外籍英語教學人員，外師人數連續4年皆為全國之冠，至去年達260位，達成「校校有外師」的目標。

依各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法規定，外籍英語教師入台應以英語文課程教授為主，考量部分學校規模較小，其英語總節數未達外師應授課節數，為兼顧各類型學校資源及學生受教權，是以透過共聘方式提高人力資源共享之效益。