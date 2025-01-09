故宮攜手龍山寺推動偏鄉教育平權 深化文物保存

台北市艋舺龍山寺近年陸續贊助「故宮遊藝思」專案，協助偏鄉、離島學生能一遊故宮，故宮與龍山寺今天簽署合作備忘錄，將進一步往文物保存及修護領域展開合作。

國立故宮博物院院長蕭宗煌與台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋今天簽署合作備忘錄，包含故宮副院長黃永泰、民進黨立委吳沛憶、中華文化總會秘書長李厚慶、國立台灣師範大學校長吳正己等人皆出席見證。

蕭宗煌表示，龍山寺是台灣北部具有代表性的信仰中心之一，擁有286年歷史；今年逢故宮100週年，故宮文物歷史橫跨上下8000年，同樣乘載著豐富的文化資產與歷史記憶，雙方簽署合作備忘錄別具意義。

蕭宗煌回顧，故宮與龍山寺的緣分始於2019年，龍山寺於2020年、2023年分別捐贈新台幣100萬元，支持「故宮遊藝思－學子嗨FUN參訪北部院區」專案，為全國高中職以下偏鄉、離島學校提供交通、住宿及保險等費用，並安排龍山寺深度史蹟導覽，讓學子有機會欣賞故宮文物及台灣寺廟建築藝術之美。

去年12月，故宮與師大簽署合作備忘錄，從文物預防性保存、科學研究檢測及修護，推動學術研究與博物館實務合作。蕭宗煌表示，期待未來攜手龍山寺，於文物保存及修護領域展開合作，將文物預防性保存觀念推廣至全民，共同推動偏鄉教育平權，共享文化保存資源。

黃書瑋表示，台北龍山寺吸引數百萬國際觀光客造訪。這次與故宮合作，除持續支持偏鄉學童教育平權，並於文化資產保存領域展開專業合作，涵蓋文資保存修護、教育推廣、導覽資源開發等面向，開啟廟宇與博物館合作的新氣象。

故宮透過新聞稿表示，至今龍山寺贊助「故宮遊藝思」專案累積達300萬元，服務736所學校，接待2萬7602名師生參訪，其中有近6000名學童造訪龍山寺。此外另製作國小版「嗨遊龍宮」導覽手冊及國高中生版「走讀龍宮」導覽地圖，結合故宮文物與龍山寺建築，激發孩童學習興趣。