快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

將紅牆綠瓦帶回家 史博館永續文創推于右任印章

中央社／ 台北9日電
歷經近6年整修，國立歷史博物館去年重新開放，原本高聳紅牆加裝玻璃盒。記者何定照／攝影
歷經近6年整修，國立歷史博物館去年重新開放，原本高聳紅牆加裝玻璃盒。記者何定照／攝影

歷經近6年整修，史博館去年重新開放，今年推出永續文創，運用大理石、瓦片及木扶手等舊建材，讓民眾能將其標誌風景「紅牆綠瓦」帶回家，另外也結合典藏推出書法名家于右任字跡印章。

國立歷史博物館過去整修重點之一便是採宮殿式的歇山重檐式屋頂，今天舉行「RENEW－史博館永續應用系列商品」發表會，其中包含2款色系的「水波紋置物盤」，由點睛設計有限公司操刀，以產品象徵史博館的紅牆、綠瓦，水波紋則詮釋自藝術家王南雄作品「瀑布」中的奔流水泉。

點睛設計總監韓世國向中央社記者表示，舊建材會因應材質有不同需注意的情形，像是此次拆下的瓦片許多便是碎裂的，他們便將破碎磚瓦注漿再製、瓷土釉藥與瓦粉結合，重新將其變成可用材料。

韓世國提到，大理石舊建材則是要注意龜裂問題，過去團隊曾經手花蓮地震石材產品，此次也與花蓮加工工廠合作，將富有歷史價值的材料重生，並結合史博館館藏圖像，推出以館藏常玉「荷花」為設計元素的大理石「荷花圓盤」，還有「山水擴香石」衍生自李義弘「花東縱谷」作品。

除點睛設計外，史博館也邀請甘溫工作室將建築木料改造為多款小物，如運用書法大師于右任的「國立歷史博物館建館記草書八聯屏」作品，再製為3款手杖印章，分別有「我是大美術家」、「有貢獻之文物」、「努力成為歷史」等文字，趣味十足。此外還有「福祿壽糕印鑰匙圈」、木製名片座等。

史博館長洪世佑表示，透過專業技術及循環設計，永續文創融合史博館的典藏以及建築本體為設計元素，重新賦予歷史價值，也響應聯合國及世界各國博物館所重視的永續環保議題。材料有限，製作的文創商品有限，更有價值保存歷史建築的記憶，使博物館商品具有獨特的文化資產意義。

史博館

延伸閱讀

桃園馬祖新村開放文創招租 前2年還有租金補貼

文資修復建材難尋？ 北市文化局：以舊料為來源 尚無需求

萊恩穿456選手服、春植扮英熙超萌！ Kakao Friends聯名《魷魚遊戲2》 可愛玩偶、T-shirt文創週邊 影迷尖叫必收

松菸獲國際級景點TOP3殊榮！獨特文創生態圈2025持續向世界邁進

相關新聞

文化幣發放一周領取率近4成 領取率呈現神秘曲線

2025年文化禮金自1月1日起開始發放，除延續發給16-22歲青年每人1200點文化幣，特別推出13-15歲每人600點...

留學獎學金明起開放報名 一般生1年補助1.6萬美元

為了強化青年國際經驗，教育部今天表示，留學獎學金協助學子赴國外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博、碩士學位，11...

將紅牆綠瓦帶回家 史博館永續文創推于右任印章

歷經近6年整修，史博館去年重新開放，今年推出永續文創，運用大理石、瓦片及木扶手等舊建材，讓民眾能將其標誌風景「紅牆綠瓦」...

輔佐5名教長！教部次長林騰蛟將退休 昔創最久代理署長紀錄

教育部常務次長林騰蛟即將於2月屆齡退休，他曾經輔佐5名部長，歷經政黨更迭，也曾長期代理體育署長，創下代理最久的紀錄

蔣萬安：班班有鮮乳助孩子成長發育 盼中央維持預算

行政院拍板停辦班班有鮮乳政策，台北市長蔣萬安今天喊話中央，鮮乳有助於孩子成長發育，他已取得超商等通路業者同意，只要中央預...

新北18萬學齡前幼童 侯友宜宣布兩年內再擴充55班公幼

新北市0至6歲學齡前幼童約18萬人，今教育局舉辦113學年度非營利幼兒園聯合開幕，新北市長侯友宜宣布未來2學年度將持續增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。