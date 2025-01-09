新北18萬學齡前幼童 侯友宜宣布兩年內再擴充55班公幼

新北市0至6歲學齡前幼童約18萬人，今教育局舉辦113學年度非營利幼兒園聯合開幕，新北市長侯友宜宣布未來2學年度將持續增設公幼，力拚執政8年達300班。議員江怡臻表示新北平價教保數字屬全台前段班顧及家長幼教多種需求。新北市公共化幼兒園2019年起迄今已增設245班，整體平價教保總量已達5萬3千人。

議員江怡臻表示，新北平價教保數字屬全台前段班，顧及家長對於幼教的多種需求，近年教育局持續擴張平價教保的容量，持續尋找場地及老師，教育部也給予相當肯定。

侯友宜表示，未來將持續在高需求區域利用學校閒置空間或爭取公益捐贈場地，增設非營利幼兒園。目前新北市非營利幼兒園總數已達41園，114及115學年度將分別於板橋國中及板橋浮洲開辦旗艦型非營利幼兒園，各設置18班，收托各約400人。

教育局表示，近年挹注5億800萬元增設9間非營利幼兒園共53班、收托1436人。各園皆打造特色課程，提供家長多元教育選擇。包含清水高中的非營利幼兒園擁有綠意寬闊的戶外場域，推動品格教育促進幼兒多元發展、桃子腳非營利幼兒園位於重劃區，推廣閱讀與生命教育，培養幼兒多元素養及價值觀、崁頂非營利幼兒園坐落淡海輕軌公園內，強調有趣、有愛、有夢的共學共融理念，促進幼兒與社區居民的互動學習。

清水高中非營利幼兒園法人總幹事竇仁君表示，清水高中非營利幼兒園，本著培養健全人格、建立美滿社會的宗旨，特別關注弱勢幼兒、社區關懷、社會服務及國際交流等，期盼營造平等且尊重的教育氛圍，提供卓越優質的幼教服務。