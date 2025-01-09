誠品生活台南即將試營運 6千坪打造南方新桃花源

「誠品生活台南」預計今年第一季試營運，誠品曝光空間設計3D圖，全店4層樓6000坪規模，擁有挑高10米雙層書店，正門入口旁近百階景觀大步梯可讓讀者從容拾級而上。兒童館則蒐羅台灣及全球特色繪本作品，帶領小讀者由在地出發，探索全世界。建築設計師羅耕甫規畫全新有機綠建築，將台南暖陽引入室內，善用自然採光與通風，讓空間與自然結合，期盼打造一處「南方新桃花源」。

至於室內空間，誠品邀來打造亞洲最大誠品的建築師蕭博文操刀，連結在地與國際、傳統與創新，融入台灣早期傳統厝屋庭院與公共建築前聚會廣場的「埕Tiânn」文化概念，將誠品書店規劃於全店核心位置，結合多元藝文體驗、親子共讀Plaza等活動空間，以及綠意天井、8米寬大步梯、大面積露台等設計細節，打造一處人們可歡聚交流的文化生活聚所。