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誠品生活台南即將試營運 6千坪打造南方新桃花源

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
誠品生活台南│挑高10米雙層書店閱讀殿堂優雅壯闊，沉穩木質調設計，展現誠品經典場所精神。圖為3D模擬示意圖。圖／誠品生活提供
誠品生活台南│挑高10米雙層書店閱讀殿堂優雅壯闊，沉穩木質調設計，展現誠品經典場所精神。圖為3D模擬示意圖。圖／誠品生活提供

誠品生活台南」預計今年第一季試營運，誠品曝光空間設計3D圖，全店4層樓6000坪規模，擁有挑高10米雙層書店，正門入口旁近百階景觀大步梯可讓讀者從容拾級而上。兒童館則蒐羅台灣及全球特色繪本作品，帶領小讀者由在地出發，探索全世界。建築設計師羅耕甫規畫全新有機綠建築，將台南暖陽引入室內，善用自然採光與通風，讓空間與自然結合，期盼打造一處「南方新桃花源」。

至於室內空間，誠品邀來打造亞洲最大誠品的建築師蕭博文操刀，連結在地與國際、傳統與創新，融入台灣早期傳統厝屋庭院與公共建築前聚會廣場的「埕Tiânn」文化概念，將誠品書店規劃於全店核心位置，結合多元藝文體驗、親子共讀Plaza等活動空間，以及綠意天井、8米寬大步梯、大面積露台等設計細節，打造一處人們可歡聚交流的文化生活聚所。

誠品表示，誠品生活台南位於近期剛開幕的台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點，距離最多遊客到訪的安平古堡、國華街美食聚落亦僅15分鐘車程，一旁還有全台最大日式燒肉主題餐廳碳佐麻里精品燒肉以及天鍋麻辣鴛鴦鍋，周邊提供逾1200個汽機車停車位，交通非常便利，迎接國際觀光旅人和全台讀者民眾前來探索體驗。

「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模，建築設計兼具永續和美學理念，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品生活提供
「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模，建築設計兼具永續和美學理念，圖為3D模擬示意圖。圖／誠品生活提供

台南 建築師 誠品

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