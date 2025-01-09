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留學獎學金明起開放報名 一般生1年補助1.6萬美元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年留學獎學金甄試明日起開始報名，預定錄取220個名額，一般生獎學金待遇每年可獲1萬6000美元，相當於新台幣52.6萬元。本報資料照片
114學年留學獎學金甄試明日起開始報名，預定錄取220個名額，一般生獎學金待遇每年可獲1萬6000美元，相當於新台幣52.6萬元。本報資料照片

為了強化青年國際經驗，教育部今天表示，留學獎學金協助學子赴國外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博、碩士學位，114學年留學獎學金甄試明日、1月10日起開始報名。預定錄取220個名額，一般生獎學金待遇每年可獲1萬6000美元，相當於新台幣52.6萬元，受獎年限最長2年。

教育部表示，114年留學獎學金甄試原住民生、身心障礙生等特殊生錄取名額倍增，從過去的15名提高至30名，以支持更多社會經濟或文化不利之優秀青年學生赴海外攻讀學位，一圓出國留學夢。

114年留學獎學金預定錄取220個名額，教育部說，包括190個一般生名額，包括一般學群名額155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名；及30個特殊生名額，包括勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名。

今年獎學金待遇核發一般生每名每年1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生則為每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

教育部也提醒，報名留學獎學金前，須先取得國外大學正是開立的博、碩士入學許可，或已在國外博、碩士班就讀。留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位，另3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。

114留學獎學金報名自1月10日上午8時30分起至114年2月7日中午12時止，預計5月29日公告錄取名單。教育部表示，獎學金甄試採書面審查，擇優錄取。甄試簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站： https://depart.moe.edu.tw/ED2500/

原住民 教育部 青年

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