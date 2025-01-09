全國語文競賽台南大放異彩 師生辛苦淚珠化為喜悅

台南市156名師生參加全國語文競賽，在激烈競逐中獲25特優、88優等、甲等30人，成績大放異彩。其中安平國中在團體朗讀表演，呈現台語逗趣的內容，並流利與評審問答脫穎而出拿特優。老師劉寶珠上學年拿客語字音字形特優，這次再獲客語朗讀特優是學生學習的楷模。

全國語文競賽項目包含國、台、客、原住民族語，有朗讀、演說、情境式演說、試辦讀者劇場、以及國、台、客語字音字形，和作文、寫字等，在歷經分區預賽、決賽競爭激烈後，台南市選出代表隊選手156人，為支持師生爭取佳績，教育局在於選拔出代表隊後即安排周末培訓，市長黃偉哲認為，成績如此亮麗，是選手平時努力與犧牲假日賽前培訓的成果。

獲得情境式演說特優的台南高商學生簡傑恩，在族語老師柯玉緞教導下，從小扎根魯凱族語，曾獲得國小組朗讀特優、國中組朗讀特優，情境式演說包含看圖說故事及現場問答，考驗學生的臨場發揮及對母語的熟稔度，在非原鄉的台南能有此表現，教育局長鄭新輝稱譽很難能可貴。

全國語文競賽持續試辦的本土語讀者劇場團體賽項目，安平國中以「鉸頭毛」為主題，在團體朗讀表演呈現台語逗趣的內容，並流利與評審問答，在難度極高的項目中脫穎而出，獲得特優，也呈現日語文教育扎根有成。

另，億載國小老師張心平獲國語演說特優，安平國中老師獲台語朗讀特優、後甲國中老師翁瑞鴻拿台語演說特優、大成國小老師劉寶珠上學年是客語字音字形特優，這次再獲客語朗讀特優，身為教師及指導教師投身參賽，平時除了授課及訓練學生外，自己也要抓空利用晚上時間練習，暑假及假日更是勤練不輟，才能從教師組或社會組中拔尖而出。