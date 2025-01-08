快訊

關定了！消防夫妻勒索麥當勞7060萬嘴臉曝光 囚6年6月、5年2月定讞

Cleer ARC 3 Max開箱！開放式耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香

金正恩阻擋西方文化新招 禁北韓人吃熱狗、離婚送勞改

聽新聞
0:00 / 0:00

力推雙語教育落實 北市親師生今年起免費看「大家說英語」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市近年力推雙語教育，為讓學生課餘時間也能自主學英文，特別與知名英文品牌「大家說英語」，每天將最新課程上架台北酷課雲CooC+影音串流學習平台，台北市親師生更可享有半年內教材、影音全部免費享有學習資源。圖／北市教育局提供
北市近年力推雙語教育，為讓學生課餘時間也能自主學英文，特別與知名英文品牌「大家說英語」，每天將最新課程上架台北酷課雲CooC+影音串流學習平台，台北市親師生更可享有半年內教材、影音全部免費享有學習資源。圖／北市教育局提供

北市近年力推雙語教育，為讓學生課餘時間也能自主學英文，特別與知名英文品牌「大家說英語」，每天將最新課程上架台北酷課雲CooC+影音串流學習平台，除了全國用戶可免費觀看3天內影音外，台北市親師生更可享有半年內教材、影音全部免費享有學習資源。

教育局表示，「大家說英語」是台灣知名的英語學習品牌更陪伴許多人走過學習英語的歷程及共同回憶，其教材取材貼近日常生活，舉凡購物、用餐、交通、旅遊、人際互動等各種情境，皆融入生動有趣課程對話中，讓學習者學到最實用、最道地英語表達。

教育局說，課程教材融入多元主題，包含文化、故事、歌曲等，並加入時事與流行話題，讓學習過程充滿樂趣，有效提升學習動機。此外，其程度設定為初級至中級，清晰的發音、適中的語速，搭配中文解說輔助，即便是英語初學者也能輕鬆入門。

教育局表示，「大家說英語」每周一至周六上午6點整，將準時上架當日最新影音內容，且全國用戶皆可透過CooC+免登入觀賞當日及前兩日影音內容，若使用北市單一身分驗證帳號登入的親師生，更可暢享當月及過往半年的完整影音教材，享受專屬學習資源。

教育局說，「大家說英語」資源不僅擴充台北酷課雲的數位學習資源，更有助於學生自主學習及雙語能力，面對即將到來的寒假，更推出課程包內打卡任務，將根據當日影片內容的每日一句設計，完成打卡任務就能獲得G寶石，並可兌換多樣好禮。

北市 教育局 英語

延伸閱讀

不再血汗！北市計程車運將每日平均工作8.9小時、載客13趟

大都更時代建案多恐頻傳損鄰 北市祭多措施提升施工安全

北市參事供京華城資料? 陳智菡稱都是公開資訊轟檢濫權

北市前秘書長將京華城資料交陳智菡 北市：若未經許可追究責任

相關新聞

文化幣發放一周領取率近4成 領取率呈現神秘曲線

2025年文化禮金自1月1日起開始發放，除延續發給16-22歲青年每人1200點文化幣，特別推出13-15歲每人600點...

第三人生大學試辦計畫 高齡學生適用學保

高齡學生「帶病投保」，曾影響業者投標中小學學生保險的意願。教育部針對55歲以上推「第三人生大學試辦計畫」，參與民眾都適用...

力推雙語教育落實 北市親師生今年起免費看「大家說英語」

北市近年力推雙語教育，為讓學生課餘時間也能自主學英文，特別與知名英文品牌「大家說英語」，每天將最新課程上架台北酷課雲Co...

最佳寒假計劃就是它！蘋果Swift學生挑戰賽「這天」開放提交作品

還在想寒假要做什麼的學生們，快加緊腳步給自己一個踏上國際舞台的機會，2025年蘋果Swift學生挑戰賽將於2月3日開放提...

嘉中招女生、嘉女也收男生 第一志願因台積電重洗牌？

台積電落腳嘉義科學園區，嘉科實驗中學去年首招即搶破頭，嘉義高中職第一志願之爭白熱化。傳統男校嘉義高中已招收女生，嘉義女中今年也預計招收特殊班男生，上演「你搶我優秀女生，我也搶你優秀男生」，但學界指出，吸引優秀學生選讀的兩大條件應先完備。

缺偏鄉師7年未解 學者：增公費待遇

近年教甄開缺多，偏鄉教師流失問題愈見嚴重，有老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，但現有的教育學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。