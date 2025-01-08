力推雙語教育落實 北市親師生今年起免費看「大家說英語」

北市近年力推雙語教育，為讓學生課餘時間也能自主學英文，特別與知名英文品牌「大家說英語」，每天將最新課程上架台北酷課雲CooC+影音串流學習平台，除了全國用戶可免費觀看3天內影音外，台北市親師生更可享有半年內教材、影音全部免費享有學習資源。

教育局表示，「大家說英語」是台灣知名的英語學習品牌更陪伴許多人走過學習英語的歷程及共同回憶，其教材取材貼近日常生活，舉凡購物、用餐、交通、旅遊、人際互動等各種情境，皆融入生動有趣課程對話中，讓學習者學到最實用、最道地英語表達。

教育局說，課程教材融入多元主題，包含文化、故事、歌曲等，並加入時事與流行話題，讓學習過程充滿樂趣，有效提升學習動機。此外，其程度設定為初級至中級，清晰的發音、適中的語速，搭配中文解說輔助，即便是英語初學者也能輕鬆入門。

教育局表示，「大家說英語」每周一至周六上午6點整，將準時上架當日最新影音內容，且全國用戶皆可透過CooC+免登入觀賞當日及前兩日影音內容，若使用北市單一身分驗證帳號登入的親師生，更可暢享當月及過往半年的完整影音教材，享受專屬學習資源。

教育局說，「大家說英語」資源不僅擴充台北酷課雲的數位學習資源，更有助於學生自主學習及雙語能力，面對即將到來的寒假，更推出課程包內打卡任務，將根據當日影片內容的每日一句設計，完成打卡任務就能獲得G寶石，並可兌換多樣好禮。