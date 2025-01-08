快訊

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

反對大罷免 林右昌：總統未滿一年全面對抗後續怎執政？

嘉大助弱勢生安心就學 只要捐百元就送蝴蝶蘭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
捐款100元（含）以上即可領取一株蝴蝶蘭作為紀念。圖／嘉義大學提供
捐款100元（含）以上即可領取一株蝴蝶蘭作為紀念。圖／嘉義大學提供

響應嘉義大學學生安心就學獎助金募款，嘉大農學院園藝技藝中心今年捐出200株蝴蝶蘭，即日起至嘉大員生消費合作社捐款100元，即可領取1株蝴蝶蘭，希望匯聚各方愛心，支持嘉大經濟不利學生專心向學。

嘉大每年約有10%、逾千名清寒或弱勢學生，為扶助經濟不利學生能不被限制地充分發揮潛能，特別設立「安心就學獎助學金」，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升學習自主性和專業能力。

獎助措施涵蓋學生入學、課業、生活輔導及職涯發展等多元需求，學生不僅在學業上獲得支持，也能發展增能培力、專業證照、外語證照、競賽成就、職涯探索、校外實習及國際交流活動等，提升專業能力與職場競爭力。

嘉大安心就學獎助學金2023年補助1675人次，補助金額1315萬餘元，2024年補助2000人次，補助金額1383萬餘元。因應安心就學獎助學金長期推動需要，嘉大規畫每年對外募款至少500萬元，再加上教育部高教深耕計畫對等補助500萬元，每年以1000萬元以上規模執行安心就學獎助措施；嘉大感謝校友及社會大眾的持續支持，讓每年都能達成目標，嘉惠學子。

嘉大校長林翰謙表示，安心就學獎助學金不僅減輕學生的經濟負擔，也提供了多元化的學習與成長機會，學生在學術、專業技能和個人成長方面都獲得了顯著的進步，讓學生能更專注於學習，為未來職涯發展打下了堅實基礎。嘉大將持續推動此項計畫，促進社會流動，幫助更多學生實現學業與夢想。

各種不同樣貌的「淡顏系」蝴蝶蘭品種。圖／嘉義大學提供
各種不同樣貌的「淡顏系」蝴蝶蘭品種。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院與合作社共同舉辦「捐百元送您蝴蝶蘭」助學活動。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院與合作社共同舉辦「捐百元送您蝴蝶蘭」助學活動。圖／嘉義大學提供
嘉大員生消費合作社熱心公益協助「捐百元送您蝴蝶蘭」助學活動。圖／嘉義大學提供
嘉大員生消費合作社熱心公益協助「捐百元送您蝴蝶蘭」助學活動。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院院長沈榮壽（前）介紹園藝技藝中心蝴蝶蘭品種。圖／嘉義大學提供
嘉義大學農學院院長沈榮壽（前）介紹園藝技藝中心蝴蝶蘭品種。圖／嘉義大學提供

嘉大 職涯發展

延伸閱讀

嘉大農學院捐蝴蝶蘭響應募款 助經濟弱勢生圓夢

澎湖尖山電廠帶224長者採購年貨 買好買滿過好年

復育玉山杜鵑！嘉大與杉林溪攜手成立原生杜鵑基因多樣性保育中心

高麗菜價漲！嘉大實習農場菜搶手 農場管理公費班招生熱門

相關新聞

第三人生大學試辦計畫 高齡學生適用學保

高齡學生「帶病投保」，曾影響業者投標中小學學生保險的意願。教育部針對55歲以上推「第三人生大學試辦計畫」，參與民眾都適用...

最佳寒假計劃就是它！蘋果Swift學生挑戰賽「這天」開放提交作品

還在想寒假要做什麼的學生們，快加緊腳步給自己一個踏上國際舞台的機會，2025年蘋果Swift學生挑戰賽將於2月3日開放提...

嘉大助弱勢生安心就學 只要捐百元就送蝴蝶蘭

響應嘉義大學學生安心就學獎助金募款，嘉大農學院園藝技藝中心今年捐出200株蝴蝶蘭，即日起至嘉大員生消費合作社捐款100元...

文化幣發放一周領取率近4成 領取率呈現神秘曲線

2025年文化禮金自1月1日起開始發放，除延續發給16-22歲青年每人1200點文化幣，特別推出13-15歲每人600點...

嘉中招女生、嘉女也收男生 第一志願因台積電重洗牌？

台積電落腳嘉義科學園區，嘉科實驗中學去年首招即搶破頭，嘉義高中職第一志願之爭白熱化。傳統男校嘉義高中已招收女生，嘉義女中今年也預計招收特殊班男生，上演「你搶我優秀女生，我也搶你優秀男生」，但學界指出，吸引優秀學生選讀的兩大條件應先完備。

缺偏鄉師7年未解 學者：增公費待遇

近年教甄開缺多，偏鄉教師流失問題愈見嚴重，有老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，但現有的教育學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。