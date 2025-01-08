最佳寒假計劃就是它！蘋果Swift學生挑戰賽「這天」開放提交作品

還在想寒假要做什麼的學生們，快加緊腳步給自己一個踏上國際舞台的機會，2025年蘋果Swift學生挑戰賽將於2月3日開放提交作品，等著大家將腦中的創意想法，透過程式編碼實現！

蘋果Swift學生挑戰賽每年為全球數千名學生提供了一個展示創意和編程能力的機會，同時也讓他們學習到可以應用於職業生涯和未來的實際技能。本挑戰賽鼓勵學生加入使用Swift的全球開發者社群，運用專業人員也使用的Swift編程語言，下一波突破性的應用程式或許就出自參賽者之手。

為了幫助大家準備挑戰，學生和教育工作者可以參加由蘋果主辦的線上課程。在這個課程中，他們將了解如何參加Swift學生挑戰賽、與蘋果工程師一起探索優秀應用程式的要素、從過去每屆挑戰賽的優勝者那裡獲得寶貴的建議，並獲取創建自己App Playground的靈感。

此外，更新版的「Develop in Swift」課程也已經上線，幫助學生深入了解編程基礎，並在蘋果平台上探索創新的應用程式。