第三人生大學試辦計畫 高齡學生適用學保

高齡學生「帶病投保」，曾影響業者投標中小學學生保險的意願。教育部針對55歲以上推「第三人生大學試辦計畫」，參與民眾都適用學保，條款由各大專與保險公司議定。

高中職以下學生團體保險過去沒有年齡限制，業者反映高齡者多少會有慢性病，擔心「帶病投保」的道德風險。教育部於是107學年度起修改學保條款，規定65足歲以上被保險人，保障範圍僅限意外事故，一般生病則不給付。

教育部6日召開記者會，公布「第三人生大學試辦計畫」，將於114學年啟動，以年滿55歲且具高中以上同等學力的國民優先，預計有38所大專參與，首年招收1500到2000人。

教育部今天回應中央社，第三人生大學採「專班制」，依附在大學系所下，參與學生具備學籍，因此也都適用學保。

不過大專的學保，和中小學統一由教育部議定條款有所不同。依照「大學法」第34條、「專科學校法」第43條規定，大專學保範圍、金額、繳費方式、期程、給付標準、權利義務及其他相關事項的規定，屬於各大專院校的權責。

教育部解釋，依法大專須於自訂的保險規定中，明列保險金額、擇定承保機構的方式、給付項目及保險費等項，並考慮學生轉學、休學、中途喪失學籍、開學後新入學及無力繳納保險費等情形的處理方式。

至於保險金額，教育部建議大專與業者議定保險契約時，「宜考慮道德危險與保費負擔等因素。」

教育部提到，國立大專學保納入校務基金作業，私校則是透過「教育部補助私立大專校院辦理學生團體保險作業原則」，補助每名學生每學年新台幣100元，符合免繳學雜費、或是原住民身分，最高補助313元，併入學校辦理各類學生減免學雜費申請補助。