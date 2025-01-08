快訊

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

台灣虎航「開運福袋」限時優惠1599元起 上午10時開賣

75歲教授熱愛造飛機 開飛機圓最大夢想當生日禮物

中央社／ 台北8日電

大同大學機材系講座教授賴光哲日前駕駛單引擎飛機在台東縱谷飛行，一生熱愛追飛機、造飛機的賴光哲，終於完成開飛機一生最大夢想，稱「這是送給自己的75歲生日禮物」。

大同大學今天發布新聞稿指出，大同大學機械與材料工程系講座教授賴光哲，從5歲開始看飛機，熱愛研究飛機的他，也在課堂上帶著學生造飛機；為了開真正的飛機，賴光哲於去年12月底參加安捷航空學校課程，接受2天的地面課程及1天模擬機課程，最後到台東豐年機場接受實際飛行訓練，飛行時數3小時。

正式飛行時，在教官陪同下，賴光哲駕駛4人座Diamond 40單引擎飛機翱翔天際。他說，駕駛飛機與在地面上飛遙控飛機是一樣的，最重要的是不管爬升、平飛、轉彎或下降，一定要適當控制油門，維持一定速度。

賴光哲提到，起飛後飛行90分鐘，以飛行速度90knot（相當於150公里時速），在台東縱谷3500呎高度任意飛行，雖在高空中感覺不出速度的快，還多次嘗試touch and go，也就是降落後馬上又起飛，但這趟飛行仍完成他這一生最大夢想。

雖然是第1次駕駛飛機，但對於一輩子都在追飛機的賴光哲而言，已經在心裡練習過無數次，就等著開飛機夢想成真的這一天，這次完成開飛機夢想，他也稱「這是送給自己的75歲生日禮物」。

台東 夢想 大同大學

延伸閱讀

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

飼主又收編新貓 三花皇帝震怒咆哮白貓嚇到開飛機耳：帶這麼醜的回來幹嘛

濟州航空1家9口罹難！忠犬布丁送主人最後一程 對著牌位鞠躬道別全場淚崩

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

相關新聞

缺偏鄉師7年未解 學者：增公費待遇

近年教甄開缺多，偏鄉教師流失問題愈見嚴重，有老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，但現有的教育學...

嘉中招女生、嘉女也收男生 第一志願因台積電重洗牌？

台積電落腳嘉義科學園區，嘉科實驗中學去年首招即搶破頭，嘉義高中職第一志願之爭白熱化。傳統男校嘉義高中已招收女生，嘉義女中今年也預計招收特殊班男生，上演「你搶我優秀女生，我也搶你優秀男生」，但學界指出，吸引優秀學生選讀的兩大條件應先完備。

一對一輔導課業！薪傳高雄據點設立 翻轉清貧孩童未來

中華薪傳智庫協會在台灣各縣市設立據點，提供當地經濟弱勢、學業成績低下的孩童「一對一免費輔導課」，全台已有上百名弱勢學生因...

年改開倒車 教師團體籲：公教人員所得替代率停止下降、撥補並進

立法院會今三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%...

增加誘因！公費生寧賠公費離開偏鄉學校 專家籲比照軍警提升待遇

談到偏鄉師資，公費生制度就會被提出討論，專家指出，目前師資培育公費生誘因低，許多人到偏鄉服務後不久，就決定賠公費轉任他校...

偏鄉綁約6年「防弊」 全教總呼籲轉向鼓勵、開放性制度

民間教育團體今日共同發起「偏遠地區學校教育發展條例」師資培育系統公聽會，全教總對此提出，偏遠地區教育政策應從「綁約」6年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。