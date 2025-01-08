缺偏鄉師7年未解 學者：增公費待遇

近年教甄開缺多，偏鄉教師流失問題愈見嚴重，有老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，但現有的教育學分班往往配合不上工作時間和地點，呼籲除公費生待遇應提升，也應思索增加在地青年擔任教師與進修的機會。

對此，教育部表示，一一四學年會開設十一個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收四十五人，將在二、三月與師培大學討論細節。另也將研議公費生的鬆綁，希望可以給予足夠誘因。

無師也無生，是偏鄉教育愈解愈無解的根源，二○一五年，聯合報系願景工程連續推出數次「偏鄉教育」跨國系列報導，剖析學生學力低落、師資不穩等沉痾，引發朝野關注，立院也在二○一七年底三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，開創「專聘教師」及「區域教育資源中心」等新制度，然而偏教條例上路七年多，偏鄉師資、行政量、待遇等問題依舊懸而未解。

根據教育部統計，全台約一千兩百多所偏鄉學校，約有五千名代理教師。多個教育團體昨召開公聽會，討論偏鄉師資培育改革議題。實現會社執行長蔡東乘針對廿五所偏遠地區學校、共四四一名教師追蹤調查，發現到偏鄉任職前兩年，就會流失百分之卅六點七點的師資，沒有教師證者，前兩年流失率甚至高達百分之五十七，即便是正式老師，初任四年的流失率也高達百分之四十六點四。

大考中心主任張新仁點出，公費生欠缺吸引力，不僅待遇低，縣市端要求的附加條件也過高。而當公費生分發到偏遠地區後，還得面臨諸多不利因素，包含交通、生活機能等，目前師培公費生每月津貼約近八千元，建議應參考軍警學校標準，提高師培公費生津貼。

台師大師資培育學院長林子斌則認為，如果想以公費生作為偏鄉師資的解方之一，首要是提高公費生的待遇和工作環境。

此外，有基層教師反映，許多無證代理老師其實是偏鄉重要師資，卻苦於沒有進修管道，導致難以取得教師證，呼籲教育部應設立在職培訓與新增偏鄉考取資格的機制。

教育部師藝司長武曉霞說，一一四學年國中小將開設十一個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收四十五人，將在二、三月與師培大學討論開設細節。至於公費生的鬆綁，教育部已進行相關研究，將參考國外的配套，改進公費模式。

現行「偏遠地區學校教育發展條例」提供服務八年的偏鄉教師七萬元「久任獎金」，曾遭譏是「久等獎金」，國教署長彭富源則說，獎金的年段未來可能會再切細一點，讓有意願久任的老師得到即時的回饋。