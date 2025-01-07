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不捨翼友福遭嘲諷「窮人上台大撿角而已」陳其邁今晚發聲了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁心疼六龜高中學生翼友福（中）克服逆境，錄取台大不容易，特別透過臉書發文鼓勵他。圖／擷取陳其邁臉書
高雄市長陳其邁心疼六龜高中學生翼友福（中）克服逆境，錄取台大不容易，特別透過臉書發文鼓勵他。圖／擷取陳其邁臉書

高雄六龜高中學生翼友福父母雙亡，憑本身努力錄取台大社會系，竟遭網暴批評「撿角」。市長陳其邁感到不捨，在臉書發文說「他非常努力、也讓人心疼，我想要特別和友福說，你很棒！」。

六龜高中學生翼友福自幼家境清寒，父母雙亡由祖父母拉拔長大，今年透過希望入學管道錄取台大社會學系，成為創校以來第一個考上台大的學生，不料遭網友酸「考上的是沒這麼優質的系所」、「窮人上台大撿角而已」。

市長陳其邁說，翼友福是「六龜高中上台大第一人！」身處逆境仍勤奮向學，成為全校師生與六龜的驕傲。此外，他也心疼，翼友福自幼雙親離世，由祖父母撫養長大，一路就讀六龜國小，就近入學六龜高中國中部，可以入學雄中，卻為阿嬤留在六龜高中就讀。

陳其邁指出，翼友福家境困苦卻積極樂觀，自學最喜歡的HIP-HOP和英文，也擔任高雄市第七屆少年代表，更參與客家青少年國際事務訪問團甄選，代表台灣出國訪問。

陳其邁說，為讓偏鄉得到更好資源，翼友福選擇就讀台大社會系，這也讓網路上有不同的聲音，但是就如六龜高中楊校長所說，六龜高中位處偏鄉（教育部定義極偏）資源不多，放學後留校晚自習至9點，返回宿舍自行打理生活起居；在校成績名列前茅，爭取各項獎助學金維持生活，並積極參與各項校內外事務，「他真的值得我們大家更多的肯定與鼓勵」。

高雄市長陳其邁心疼六龜高中學生翼友福（中）克服逆境，錄取台大不容易，「值得我們大家更多的肯定與鼓勵」。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁心疼六龜高中學生翼友福（中）克服逆境，錄取台大不容易，「值得我們大家更多的肯定與鼓勵」。圖／取自陳其邁臉書

六龜 台大 父母

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