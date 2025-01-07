一對一輔導課業！薪傳高雄據點設立 翻轉清貧孩童未來

中華薪傳智庫協會在台灣各縣市設立據點，提供當地經濟弱勢、學業成績低下的孩童「一對一免費輔導課」，全台已有上百名弱勢學生因此成績進步，進而翻轉人生；今日高雄分部正式設立，由中山大學60名學生提供教學，目前已有近40名孩子每晚到據點吃飯、學習，國際獅子會300E-5區也響應公益捐款支持。

中華薪傳智庫協會理事長黃金山說，命運是靠知識而反轉，在現今AI取代勞動人力的趨勢下，知識能提升自我價值，但社會上家境清寒、學業成績低下的孩子卻因為現實條件失去選擇權，他不惜動用千萬退休金和積蓄，讓每個清寒孩子能有一對一的課後補救教學，「成功創造」72％以上雙低（經濟條件、學業成績）的弱勢孩子翻轉品學，相當感動。」

目前薪傳智庫協會高雄分部已經試運作3個學期，約有40名學生、60名老師；黃金山說，協會每天需供應近百人的晚餐，全台6個據點，光是每月餐食費就百萬元，在加上學生獎學金，經費頗為吃緊，因此號召在地團體相助，這次由國際獅子會300E-5區響應捐贈16萬，再次證明地方良善力量，一同幫助弱勢學生。

不同於一般學校的第八堂大班制課後班、補習班，新傳高雄分部請來60名中山大學學生擔任一對一輔導老師，有學生成績大幅進步，從班級後段名次逐漸進步；中山大學管理學院副院長郭瑞坤表示，選修這堂學分的學生非常多，每個人都很熱心參與教導弱勢孩子，提供孩子一個人生改變的機會。