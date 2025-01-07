年改開倒車 教師團體籲：公教人員所得替代率停止下降、撥補並進

立法院會今三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，未來退休警消將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算月退所得。針對公教族群，教師團體則認為，政府應承諾並提出撥補計劃，停止所得替代率下降，退撫基金財務缺口政府應儘速撥補，對全體公教人員退撫才有保障，同時亦返還年資補償金。

三讀條文明定，警察、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，依照附表三所定替代率計算。任職滿15年者，替代率為43.25%，其後每增加一年，替代率增給1.75%，最高增至36年，為80%；任職滿37年至第40年者，維持80%。未滿一年之畸零年資按比率計算，未滿一個月者，以一個月計。

針對立法院三讀通過「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三」修正案，教師團體、全教總理事長侯俊良指出，警消人員工作有其特殊性，立院單獨對警察人員給予不同退休給付標準，突破公教退撫制度的平等對待原則，能理解是為了體恤警消人員的辛勞。

但侯俊良也指出，針對公教族群，國民黨團目前也有提停止所得替代率下降方案，確實是已退公教族群期待的方向，但呼籲停止所得替代率下降、撥補應一併進行，「否則財務缺口將愈來愈大。」

再者，侯俊良也說，年資補償金現階段是差別待遇，應返還公教人員年資補償金，且年資補償金僅民國84年以前進入職場者才有，且年資補償金是用公務預算支出而非退撫基金，返還也不會造成退撫基金負擔。