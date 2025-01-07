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增加誘因！公費生寧賠公費離開偏鄉學校 專家籲比照軍警提升待遇

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今日多個教育團體召開記者會，討論偏鄉師資培育改革議題。公聽會獲得朝野立法委員到場支持與聲援。記者曾吉松／攝影
今日多個教育團體召開記者會，討論偏鄉師資培育改革議題。公聽會獲得朝野立法委員到場支持與聲援。記者曾吉松／攝影

談到偏鄉師資，公費生制度就會被提出討論，專家指出，目前師資培育公費生誘因低，許多人到偏鄉服務後不久，就決定賠公費轉任他校。因此，建議參考軍警學校標準，提高師培公費生津貼，除了增加誘因、也提高賠公費的門檻，並提升公費生進入偏鄉教育現場的工作環境。

今日多個教育團體召開記者會，討論偏鄉師資培育改革議題。國立台北教育大學前校長、大考中心主任張新仁點出，公費生欠缺吸引力、完成率不理想，不僅待遇低，縣市端要求的附加條件也過高。而當公費生分發到偏遠地區後，還得面臨諸多不利因素，包含交通、生活機能，甚至許多初任教師就得兼任行政工作，且校內不易有資深薪傳教師能輔導初任教師。

目前師培公費生每個月的津貼加總大約為將近8000元，張新仁認為可以參考軍警學校標準，提高師培公費生津貼。再來，還要推動偏鄉學校行政專職化，不要讓初任的偏鄉公費生剛踏入教學現場，不僅要強化教學技能，還要做行政工作。

台灣師範大學師資培育學院院長林子斌表示，這幾年全台各校開出的正式缺額較多，而目前公費生領的錢並不多，誘因低，額外的付出卻比一般師培生多很多，有些孩子完成培育後到偏鄉服務，在第一、二年就考上其他學校，最後選擇賠公費轉任他校，也因為幾年公費要賠償的金額不多，在偏鄉任教存的錢多半就能支應。如果想以公費生作為偏鄉師資的解方之一，林子斌認為，首要是提高公費生的待遇和工作環境。

師藝司長武曉霞會後受訪時表示，對於公費生的鬆綁，目前教育部已進行相關研究，短期內希望能據此給予足夠的誘因，參考國外的配套，來改進公費模式。

偏鄉教育 教師

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