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偏鄉綁約6年「防弊」 全教總呼籲轉向鼓勵、開放性制度

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總指出，現行的偏遠地區教育政策存在諸多問題，尤其是「防弊與限制性」的制度設計，不僅無法有效吸引教師，更成為偏遠地區教育發展的重大阻力。圖為全教總理事長侯俊良。本報資料照片
全教總指出，現行的偏遠地區教育政策存在諸多問題，尤其是「防弊與限制性」的制度設計，不僅無法有效吸引教師，更成為偏遠地區教育發展的重大阻力。圖為全教總理事長侯俊良。本報資料照片

民間教育團體今日共同發起「偏遠地區學校教育發展條例」師資培育系統公聽會，全教總對此提出，偏遠地區教育政策應從「綁約」6年的「防弊與限制性」制度設計，轉向「鼓勵與開放性」的策略，開放專任教師職缺，吸引更多教師投入。

全教總指出，現行的偏遠地區教育政策存在諸多問題，尤其是「防弊與限制性」的制度設計，不僅無法有效吸引教師，更成為偏遠地區教育發展的重大阻力。有聲音認為應放鬆偏鄉教師證照的資格，但全教總認為，偏遠地區教師的問題是如何吸引專業教師留任，而不是透過放寬專業證照制度來濫竽充數，隨意放寬教師品質才是對偏遠地區學生的不尊重。

全教總認為，針對偏鄉師資問題，教育部應轉變思維，採取「鼓勵與開放性」的策略。首先是積極開放專任教師職缺，減少代理比例，建立健康的員額編制。正式職缺的保障是吸引教師的重要因素，否則地處偏遠的負面因子，加上代理工作的不穩定性，只會讓教師卻步。

全教總也認為應重構久任獎金制度，取代綁約6年的限制，雖然綁約是為保障學生學習的銜接，但這種制度設計反而成為教師應聘的阻力，讓教師擔憂職涯發展受限。全教總建議，應以國小2年、國中3年為一期，發放具有吸引力的久任獎金，並配合期程開放調動機制，使教師無需對偏遠地區任教產生過度恐懼。

另外，偏遠地區交通不便，而現行政策卻要求教師參加不在當地的研習，造成額外的勞務負擔。全教總建議，應比照國內大學教授的進修制度，規劃偏遠地區教師每6年享有一年的國內外帶薪進修與休息機會。此舉不僅提升教師的福利，也能有效獎勵久任教師，兼顧職涯發展需求。

全教總呼籲，偏遠地區的教育問題不能僅靠「防弊與限制性」的制度解決，而應轉向「鼓勵與開放性」的政策設計，吸引更多教師投入偏遠地區的教育工作。透過專任職缺的開放、久任獎金的重構、進修福利的提升以及跨部門的合作，才能真正改善偏遠地區的教育現況，為下一代創造更公平的學習機會。

全教總 教師 職缺

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