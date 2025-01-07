快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

偏鄉代理師進修難 教育部114學年將開11偏遠地區學分班

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
關注偏鄉師培議題之民間團體共同發起「《偏遠地區學校教育發展條例》師資培育支持系統建言公聽會」，盼望彙集專家、民間及第一線教學現場的聲音，推動並完善後續修法工作。本場公聽會獲得朝野立法委員到場支持與聲援。記者曾吉松／攝影
關注偏鄉師培議題之民間團體共同發起「《偏遠地區學校教育發展條例》師資培育支持系統建言公聽會」，盼望彙集專家、民間及第一線教學現場的聲音，推動並完善後續修法工作。本場公聽會獲得朝野立法委員到場支持與聲援。記者曾吉松／攝影

近年各縣市教甄開缺多，偏鄉教師流失問題更加受到關注。有現場老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，來提升教學能力並提高薪水，但現有的教育學分班往往配合不上工作時間和地點。對此，教育部表示114學年會開設11個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收45人，將在2、3月與師培大學討論。

今日多個教育團體召開記者會，討論偏鄉師資培育改革議題。實現會社執行長蔡東乘進行25所偏遠地區學校共441名教師的追蹤調查，發現到偏鄉任職前兩年就會流失36.7％，沒有教師證者前兩年流失率甚至達57％，即便是正式老師，初任4年的流失率也高達46.4％。

要穩定偏鄉師資，國立台北教育大學前校長、大考中心主任張新仁認為應結合中央與地方政府、師培大學和社會公益資源，讓老師留任並提高教學品質，支援偏鄉教師在地化專業成長，如瑩光教育協會、財團法人為台灣而教教育基金會（TFT）都有類似資源。

對此，配合偏鄉老師上課時間，台南大學開設偏遠地區學校學士後教育學分班，寒暑假開實體課、學期間開夜間線上課程，讓偏鄉無證老師也能進修進而取得教師證。但桃園市復興區巴崚國小教師拉並・瓦歷斯分享，就算只有寒暑假到台南上課，仍須考量租屋、家庭問題，對於極偏又在北部的老師來說是極度困難的選擇。

今年學校有給予彈性，讓拉並・瓦歷斯能夠暫時停止學校職務，全心投入進修教程，但礙於家庭經濟考量也無法配合。她最後選擇利用下班時間在新竹清華大學進修，往往回到家已經凌晨，隔天還得上班，讓她感嘆，對偏鄉老師來說，進修是遙不可及的夢想。

教育部師藝司長武曉霞說，教育部根據師資培育法第8條規定，開始規劃提供進修機會給具有一定年資的代理教師，並將兼顧北中南的需求。她在會後受訪時進一步指出，師資培育審議委員會今年通過，114學年國小、國中加起來會開設11個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收45人，將在2、3月與師培大學討論開設。

現行「偏遠地區學校教育發展條例」提供服務8年的偏鄉教師7萬元「久任獎金」，曾遭譏是「久等獎金」，國教署長彭富源今日也提到，獎金的年段未來可能會再切細一點，讓有意願久任的老師得到即時的回饋。

代理教師 偏鄉教育 教育部

延伸閱讀

高中數理及資訊競賽決賽299生參與 培育奧林匹亞明日之星

壯世代福音！中正大學試辦「第三人生大學」 開設高齡照護等課程

114年公費留學考試日程 3月前公告學門、10月筆試

大陸明星趙露思母校明道大學何去何從？彰化立委盼地方接管

相關新聞

偏鄉代理師進修難 教育部114學年將開11偏遠地區學分班

近年各縣市教甄開缺多，偏鄉教師流失問題更加受到關注。有現場老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，...

114年公費留學考試日程 3月前公告學門、10月筆試

教育部今天公布民國114年公費留學考試日程，預計3月底前公告學門和名額，10月4日舉辦筆試，12月6日、7日舉辦面試

桃園修法採計代理教師職前年資 工會籲各縣市跟進

憲法法庭去年8月判決，代理教師不採計職前年資的相關規定違憲。代理教師工會今天指出，桃園市第一個自行修訂法規，並由教育局基...

生育懲罰／提高爸爸育兒意願 加發留停津貼專家揪2盲點

生育懲罰在台灣蔓延，行政院長卓榮泰拍板研議修法，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼，等於最多可領到七個月，以提升男性參與；但專家指出，發錢延長育嬰留職津貼是「誤」策，支持爸爸參與育兒的「對」策，必須先滿足兩個關鍵條件。

教育部試辦／滿55歲 第三人生大學等你來

台灣邁入超高齡社會，教育部宣布一一四學年啟動「第三人生大學試辦計畫」，優先招收年滿五十五歲學員，課程由試辦學校規畫十二至...

專責校安人力 教部提兩方案

新北市校園殺人事件震驚社會，過往國中校園校安問題多由學校老師兼任處理，教團、家長團體屢次呼籲增置專責校安人力。本報掌握，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。