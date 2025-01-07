偏鄉代理師進修難 教育部114學年將開11偏遠地區學分班

近年各縣市教甄開缺多，偏鄉教師流失問題更加受到關注。有現場老師反映，偏鄉任教多年的無證代理老師想透過在職進修取得教師證，來提升教學能力並提高薪水，但現有的教育學分班往往配合不上工作時間和地點。對此，教育部表示114學年會開設11個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收45人，將在2、3月與師培大學討論。

今日多個教育團體召開記者會，討論偏鄉師資培育改革議題。實現會社執行長蔡東乘進行25所偏遠地區學校共441名教師的追蹤調查，發現到偏鄉任職前兩年就會流失36.7％，沒有教師證者前兩年流失率甚至達57％，即便是正式老師，初任4年的流失率也高達46.4％。

要穩定偏鄉師資，國立台北教育大學前校長、大考中心主任張新仁認為應結合中央與地方政府、師培大學和社會公益資源，讓老師留任並提高教學品質，支援偏鄉教師在地化專業成長，如瑩光教育協會、財團法人為台灣而教教育基金會（TFT）都有類似資源。

對此，配合偏鄉老師上課時間，台南大學開設偏遠地區學校學士後教育學分班，寒暑假開實體課、學期間開夜間線上課程，讓偏鄉無證老師也能進修進而取得教師證。但桃園市復興區巴崚國小教師拉並・瓦歷斯分享，就算只有寒暑假到台南上課，仍須考量租屋、家庭問題，對於極偏又在北部的老師來說是極度困難的選擇。

今年學校有給予彈性，讓拉並・瓦歷斯能夠暫時停止學校職務，全心投入進修教程，但礙於家庭經濟考量也無法配合。她最後選擇利用下班時間在新竹清華大學進修，往往回到家已經凌晨，隔天還得上班，讓她感嘆，對偏鄉老師來說，進修是遙不可及的夢想。

教育部師藝司長武曉霞說，教育部根據師資培育法第8條規定，開始規劃提供進修機會給具有一定年資的代理教師，並將兼顧北中南的需求。她在會後受訪時進一步指出，師資培育審議委員會今年通過，114學年國小、國中加起來會開設11個偏遠地區學士後教育學分班，一個班招收45人，將在2、3月與師培大學討論開設。

現行「偏遠地區學校教育發展條例」提供服務8年的偏鄉教師7萬元「久任獎金」，曾遭譏是「久等獎金」，國教署長彭富源今日也提到，獎金的年段未來可能會再切細一點，讓有意願久任的老師得到即時的回饋。