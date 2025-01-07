桃園修法採計代理教師職前年資 工會籲各縣市跟進

憲法法庭去年8月判決，代理教師不採計職前年資的相關規定違憲。代理教師工會今天指出，桃園市第一個自行修訂法規，並由教育局基金先行支應經費，呼籲其他縣市跟進。

全國代理暨代課教師產業工會昨天深夜在臉書發布聲明指出，憲法法庭判決後，桃園市政府於去年11月率先宣布將代理教師年資提敘。工會日前發函詢問經費來源，桃園市府回應民國113年度、114年度經費由教育局基金先行支應。

工會指出，桃園市的例子可見地方自治可以帶頭，履行憲法法庭的要求，不須等待中央修法。這樣的作法不僅能提升教師的職場安全感和實際權益，更能有助於加強桃園教育的競爭力。

工會表示，目前台北市、金門縣、新竹縣，加上憲法法庭判決後的桃園市，已將代理教師年資提敘。相較之下，有些縣市仍以「中央未修法」或「預算不足」為藉口，避免擔責。呼籲各縣市盡速履行憲法法庭的要求，在少子化的教育現場，共同為教育和社會負責。

因應憲法法庭判決，教育部已於去年8月下旬函請各地方政府預為籌措相關經費，並納入114年預算編列，以保障代理教師權益。