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114年公費留學考試日程 3月前公告學門、10月筆試

中央社／ 台北7日電
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部今天公布民國114年公費留學考試日程，預計3月底前公告學門和名額，10月4日舉辦筆試，12月6日、7日舉辦面試。

113年公費留考合格報名人數359人，錄取120人，錄取率約33%，其中受到外界關注的6大核心戰略產業相關學門，共錄取15人。

教育部今天公布114年公費留考日程，預定於今年3月底前公告一般公費留學及赴新南向國家公費留學學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預定錄取名額表；簡章於6月底至7月中旬間公告。

開放網路報名時間預定為7月15日到7月29日。教育部提醒有意出國留學深造的學生，要及早規劃。

由於公費留考是為符合國家發展需求，每年設定的學門、研究領域都可能不同，並有許多配合政策的調整，例如近年配合「新南向政策」選送學生到新南向國家留學；以及鎖定6大核心戰略產業增加名額。相關資訊可參考「教育部公費留學考試報名系統」網站。

公費 教育部 留學

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