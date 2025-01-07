114年公費留學考試日程 3月前公告學門、10月筆試

生育懲罰在台灣蔓延，行政院長卓榮泰拍板研議修法，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼，等於最多可領到七個月，以提升男性參與；但專家指出，發錢延長育嬰留職津貼是「誤」策，支持爸爸參與育兒的「對」策，必須先滿足兩個關鍵條件。

2025-01-07 07:30