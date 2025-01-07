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專責校安人力 教部提兩方案

聯合報／ 記者李芯／台北報導

新北市校園殺人事件震驚社會，過往國中校園校安問題多由學校老師兼任處理，教團、家長團體屢次呼籲增置專責校安人力。本報掌握，教育部擬提供兩方案協助學校，目前已和地方政府討論，研議後將盡速上路。

立委葉元之表示，很多國中反映學校的學務處找不到人擔任生輔組長，得由代理老師兼任。前年新北市發生國三生殺人案，也引發外界關注幫派進入校園的問題，因此倡議要設置專業校安人員，由受訓過的專業人士來處理校園幫派及其他校安問題，更為妥當。

國教署指出，將規畫「補助國民中學增置學務人力」及「補助國民中學設置副組長」兩方案，供地方政府視學校規模、師生實際需求及偏鄉小校等狀況，彈性選擇運用。

目前教育部的做法，僅補助六十一班以上的國中大校設置副組長，提供減授課節數及鐘點費。據了解，教育部將降低申請班級數門檻、增加補助國中增設「副組長」，提供教師津貼兼任。另一種方案，增置專門「學務人力」，從教育部的校安人才庫裡甄選人才，並定期辦理在職訓練。

全教總理事長侯俊良表示，校園安全的維護還是應由專責人員負責，並要把工作屬性、權利義務定位清楚。如果僅有增置副組長，讓學校老師減授課兼任，若遇到學生家長不願意配合，或是學生本身有特殊狀況，仍會有老師有課務在身而無法及時處理的問題。

教育部 校園安全

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