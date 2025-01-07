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教育部試辦／滿55歲 第三人生大學等你來

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

台灣邁入超高齡社會，教育部宣布一一四學年啟動「第三人生大學試辦計畫」，優先招收年滿五十五歲學員，課程由試辦學校規畫十二至十八學分的學分學程，鼓勵終身學習、與時俱進，並進一步活化運用中高齡人力資源，第一年有三十八所大學參與。

教育部次長林騰蛟表示，第三人生大學試辦計畫由大學開設人工智慧應用、金融科技，健康與營養管理等等學分學程，提供彈性修課時間與方式，並獲得學分認證，也希望協助壯世代增能，再進入產業市場繼續貢獻社會。

試辦學校可單系、單校或跨校整合校資源提出申請，參與試辦的學校間亦可跨校抵免學分。學生完成所選的專長領域課程，將由教育部頒發學分學程證書，學生若後續想進一步取得學位，可於完成畢業學分數後由學校頒發學士學位。通過審查獲補助學校，自一一四學年度開始推動。

中信金融管理學院校長施光訓表示，第三大學計畫課程相對於現有課程更具彈性，有實體、遠端，課程內容會以資深、有相關專業需求的壯年族群做課程規畫。且因應高齡時代來臨，對金融業來說，也需要有經驗的第二就業族群，適合中壯年者再進修。

中高齡 人生 教育部

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第三人生大學試辦啟動 大學優先招收55歲以上學生

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