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高教工會：7成大學無職場霸凌處理期限

聯合報／ 記者李芯李柏澔／台北報導
長庚大學教授鄭惠芳（右二）控訴，學校調查霸凌屬實，卻還是讓霸凌者繼續擔任主管，打年度考績。記者李芯／攝影
長庚大學教授鄭惠芳（右二）控訴，學校調查霸凌屬實，卻還是讓霸凌者繼續擔任主管，打年度考績。記者李芯／攝影

職場霸凌成案後，霸凌者仍能在原單位擔任主管施壓同仁？高教工會昨召開記者會揭露，卅所大學之中，有七成針對職場霸凌事件沒有處理期限，九成沒有明確規定，要求勞動部、教育部促學校訂定明確的職場霸凌處理程序，勞動部表示，正在研議提升職場霸凌防治的法制及配套。

高教工會研究員陳柏謙指出，現行大專校院職場的霸凌、不法侵害防治作為非常混亂，工會統計教職員最多的卅所大學，包含十七所公立及十三所私立大學，發現七成學校的教職員申訴通報職場霸凌或不法侵害時，沒有任何處理期限；九成以上的學校只有計畫，缺乏明確制度性規範。

長庚大學通識中心教授、高教工會長庚大學分部召集人鄭惠芳在記者會上控訴，私立大學的職場霸凌更隱蔽，她與同事在學校嚴重過勞，教師的基本授課時數被增加百分之四十到五十，還遭各種名義扣減薪水。當同仁連署抗議過勞時，主管不僅要求撤銷連署，還威脅要以各種方式「合法」不續聘抗議者。後續學校調查發現霸凌屬實，卻還是讓霸凌者繼續擔任主管，施壓同仁、打年度考績，對受害者毫無保護機制。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡表示，提供安全的工作環境是雇主的基本義務，制度的建構應朝向職場安全、事先預防的方向制定。如果預防無效，發生事件後也需有立刻補救、糾正的作為，讓申訴者獲得充分保障，包含能夠立刻脫離危險、到安全的環境繼續執行職務，絕對沒有「不爽不要做」這種事情。

陳柏謙提出高教工會主張，第一，大專校院應訂定明確的職場霸凌、不法侵害調查處理程序；第二，應明定申訴後立刻的糾正與補救措施，尤其受害者在調查結果出爐前需與加害者隔離，避免受二度霸凌；第三，應建立校外再申訴的救濟管道。

勞動部表示，近期各界關注職場霸凌防治議題，訴求強化法令規範，職安署正蒐集國內外文獻，並邀集專家學者、專業機構、勞資團體及地方政府等，共同研議提升職場霸凌防治法制及配套，包括高教工會提出有關加強申訴調查成員組成、處理期限及申訴人保護措施等建議，都將一併納入研議，朝明確及務實可行方向規畫。

勞動部 職場霸凌 高教

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