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代理教師職前年資提敘 桃率先補發

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導

憲法法庭去年8月9日判決「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲，該規定1年後須失效，桃園市長張善政去年11月率先宣布，代理教師年資提敘，追溯自去年8月實施，補發薪資農曆年前入帳，造福1255名代理教師。

全國教育產業總工會日前表示，合格代理教師不採計職前年資，與專任教師間出現「同工不同酬」的差別待遇，目前北市、新竹縣、桃園市等縣市代理教師敘薪都已採計職前年資，呼籲教育部應及早規畫解決。其中，北市、竹縣都在憲法法庭判決出爐前即採計。

台中市教育局表示，教育部正修訂相關法規，設立全國標準，將依教育部修訂後法規配合辦理。

桃園市府教育局表示，桃園市合格代理教師比照正式教師權益，採計代理教師職前年資提敘，將追溯至去年8月實施，為憲法法庭判決後，全國第1個採計的縣市。以碩士畢業的代理教師為例，執教6年薪俸將從5萬4170元調到6萬4340元；若是學士畢業的代理教師，執教6年薪俸，也會從4萬6700元調到5萬5280元。

教育局表示，相關追溯補發的提敘薪資預計於農曆年前入帳，將一併補發去年8月至12月的薪資差額，政策實施後，將造福市內國中小及幼兒園約1255名具合格教師證代理教師。

張善政表示，桃園市有許多長期奉獻教育現場的優秀代理教師，因非屬編制內正式教師資格而無法採計職前年資，宣布自113學年度起推動合格代理教師提敘職前年資政策，並回溯至去年8月1日開始發放，雖增1.8億元經費，但市府責無旁貸。

代理教師 憲法法庭

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