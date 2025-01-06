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文化部表藝偏鄉巡演計畫 鼓勵兒童劇團提案演出

中央社／ 台北6日電

文化部「文化部表演藝術偏鄉巡演計畫」持續推動，歡迎各表演藝術團體踴躍提案。文化部表示，將優先支持兒童劇團提案去偏鄉地區展演，盼落實文化平權，也推廣兒童表演藝術向下扎根。

文化部自民國112年啟動「溫暖堅韌振興振心－文化部振興計畫」，規劃辦理「表演藝術偏鄉巡演」，支持國內表演團隊去資源相對匱乏的地區演出，過去就曾支持團隊如風神寶寶兒童劇團、蒂摩爾古薪舞集、昇平五洲園等，為非市區及原鄉地區的鄉親及大小朋友帶來演出，促進在地表演藝術體驗。

根據文化部今天發布新聞資料，文化部將再次推動團隊前往偏鄉巡演，鼓勵團隊提升戶外節目演出品質與規模，以培養更多藝文欣賞人口。

此外，為提升對兒童劇團的扶植，優先支持以偏鄉地區及兒童劇團展演計畫，期待讓各地庄頭民眾有機會就近闔家欣賞更精彩的表演，同時推廣兒童表演藝術向下扎根，進一步拓展藝文欣賞人口。

文化部表示，歡迎演藝團隊，或以從事表演藝術推廣為目的的財團法人、社團法人、表演藝術團體或組織線上遞件申請。有關補助相關資訊及應備文件，可至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢。

偏鄉 文化部

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