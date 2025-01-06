宜蘭、羅東社大開出300多門課程今起招生 20堂課八折優惠

宜蘭、羅東社區大學新學期課程從今天開始註冊至本月15日，社大共規劃300多門課程，各有10堂課是八折優惠。社大今天邀請竹科管理局前局長李界木講師，說明他開的「宜蘭巡田水」課程，透過課堂講述、野外考察，讓學員深入了解宜蘭開發經過、地理環境與在地特色。

社區大學表示，請有意選修宜蘭羅東社大所開設各類課程的民眾，可以利用周一到周五下午3時至晚上9時，周六上午9時至下午3時，前往宜蘭、羅東社區大學辦公室辦理選課，114年上學期課程將於3月3日上課。

社大所規劃的300多門課程涵蓋多元，內容豐富，其中宜蘭社區大學規劃10門八折優惠課程，課程名稱如下：「宜蘭史料與史學」、「台語漢詩吟唱」、「蘭陽詩人、詩歌與詩社」、「臺語認證輔導班」、「台灣國寶月琴說唱文化」、「走讀百年鐵路風華3（9週）」、「文化旅行（9週）」、「高齡者身心健康照護」、「活化你我生命故事」、「宜蘭巡田水」。上課地點在復興國中，電話03-9311749。

羅東社區大學規劃10門八折優惠課程，課程名稱如下：「來聽老厝講故事」、「用歌仔戲搬咱家己的故事」、「蘭陽詩人、詩歌與詩社」、「台灣民俗文化推廣課程－歌仔戲班」、「植物賞析（高級班）－植物調查解說」、「臺語認證輔導班」、「暗光鳥讀哲學」、「哲學下午茶」、「台語漢詩吟唱」、「植物標本製作（9週）」。上課地點在東光國中，電話03-9575919。