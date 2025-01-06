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文化部吸引青少年走進劇場 啟動專屬節目開發徵件

中央社／ 台北6日電

文化部拓展青少年藝文參與管道，開放114年「文化部推動表演藝術青少年節目開發計畫」徵件，歡迎各類型表演藝術團體踴躍提案，共同為青少年打造專屬豐富多元藝文饗宴。

文化部今天發布新聞稿表示，文化禮金今年起試辦納入13至15歲國中生族群，再加上表演藝術青年席位等相關鼓勵政策，但綜觀現行表演藝術市場，多數演出節目內容較適合成年人或兒童族群觀賞，適合青少年觀賞的表演藝術節目比例相對較少。

文化部表示，考量13至15歲年齡層正值培養藝文參與關鍵時期，期待透過優質表演藝術節目，吸引青少年走進劇場，銜接兒童至成年階段之間成長期，培養未來長期消費藝文人口。

文化部表示，這個開發計劃鼓勵表演藝術團隊針對13至15歲青少年開發製作專屬表演節目，透過多元藝術形式及引人入勝內容，啟發青少年藝術感知及創造力；計畫採線上報名，詳情可上文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

文化部

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