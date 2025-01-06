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獲亞太聽障會羽球銅牌 江巧羽蕭安宇為竹崎高中羽球寫下歷史

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起竹崎高中校長蘇淵源、蕭安宇、教練林宗翰。圖／竹崎高中提供
左起竹崎高中校長蘇淵源、蕭安宇、教練林宗翰。圖／竹崎高中提供

嘉義縣竹崎高中高二體育班蕭安宇，參加2024第十屆亞太聽障運動會羽球，與清華大學碩士研究生的學姐江巧羽搭配女子雙打，一起為中華隊出賽，榮獲混合團體賽銅牌，竹高師生與有榮焉；校長蘇淵源表示，蕭安宇、江巧羽為竹崎高中羽球隊寫下美好且歷史性的一頁，期許2人再接再厲，未來東京聽奧賽場上再創佳績。

本次賽會原本訂於伊朗德黑蘭舉行，因國際情勢緊張而取消，9月臨時決定改由馬來西亞吉隆坡舉辦。期間中華台北聽障羽球隊8月自主到日本與日本聽障代表隊切磋球技，一直處於備戰狀態，代表隊的大家都有挺住，才能在這場亞洲列強都有參賽的激烈競爭中脫穎而出。

蕭安宇表示，感謝張彥葶、林宗翰和姜凱心3名教練不同階段的悉心指導、陳品潔防護員協助疲勞修復，且協會團隊在各種慌亂意外狀況中，積極與大會溝通並緊急規畫應變，努力為中華台北隊提供穩定的後援，讓選手們無後顧之憂在賽場上積極拼戰。在所有前輩的帶領與照顧，讓自己有能夠跟隨的榜樣，可以從前輩身上汲取到許多經驗，傳承聽障羽球。

教練林宗翰表示，蕭安宇平時在校學習認真、積極向上、笑臉迎人，是個非常陽光的孩子，此次能夠代表國家榮獲佳績實至名歸，蕭安宇的雙親都是台灣師大體育系的校友，分別任教於國立高中職與特殊教育學校，遠從彰化社頭慕名而來就讀竹崎高中就讀體育班，為自己的夢想拼搏，證明體育路上學有所成的學生，也能兼具氣質與學業。目前竹高新宿舍落成，讓外縣市羽球選手慕名就讀竹高，更是羽球隊選手一大福音，此外羽球隊成員在每年寒暑假會安排出國比賽交流、大學職涯試探參訪。

校長蘇淵源表示，興達建設總經理陳金樹用實際行動表達企業的社會責任，長期來以對竹崎高中羽球隊的贊助，同時對行政團隊、教練團、任課教師到防護員上下一心，建構以學生個體發展為主軸，提高運動競技知能，培養現代優質運動人才教育環境，表達感謝之意。這次能夠和竹高體育班畢業學姐江巧羽搭檔出賽，更是蕭安宇圓夢的一役，也為竹崎高中羽球隊寫下美好且歷史性的一頁。

竹崎高中蕭安宇榮獲亞太聽障運動會羽球混合團體賽銅牌。圖／竹崎高中提供
竹崎高中蕭安宇榮獲亞太聽障運動會羽球混合團體賽銅牌。圖／竹崎高中提供
竹崎高中蕭安宇（右）與學姐江巧羽（左）搭配獲亞太聽障會羽球女子雙打銅牌。圖／竹崎高中提供
竹崎高中蕭安宇（右）與學姐江巧羽（左）搭配獲亞太聽障會羽球女子雙打銅牌。圖／竹崎高中提供

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