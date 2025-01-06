高教工會：九成大專校院職場霸凌無明確規範 霸凌者還能打同仁考績

高教工會今日召開記者會，揭露30所大學中有七成針對職場霸凌事件沒有處理期限，且九成沒有明確規定。長庚大學通識中心一名教授也現身控訴，職場霸凌成案後，霸凌者仍能在原單位擔任主管施壓同仁，毫無對受害者的保護機制。高教工會要求勞動部、教育部敦促學校訂定明確的職場霸凌處理程序，且申訴後應立即隔離霸凌者與受害者。

去年11月勞動部因職場霸凌釀憾事，高教工會研究員陳柏謙指出，大專校院職場的霸凌、不法侵害防治作為非常混亂，工會統計教職員最多的30所大學，包含17所公立及13所私立大學，其中有七成學校的教職員申訴通報職場霸凌或不法侵害時，沒有任何處理期限；九成以上的學校只有計畫，缺乏明確制度性規範。

長庚大學通識中心教授、高教工會長庚大學分部召集人鄭惠芳在記者會上控訴，私立大學的職場霸凌更隱蔽，她與同事在學校嚴重過勞，教師的基本授課時數被增加40％到50％，並訂定極為規定的教師評鑑制度，用各種名義扣減薪水。當同仁連署抗議過勞時，主管不僅要求撤銷連署，還威脅要以各種方式「合法」不續聘抗議者。

鄭惠芳指出，後續學校調查發現霸凌屬實，卻還是讓霸凌者繼續擔任主管，施壓同仁、打年度考績，對受害者毫無保護機制。鄭惠芳呼籲教育部、勞動部立刻介入調查，保障教師基本權益，避免私立大學以大學自主為由剝削、壓迫教師。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡表示，雇主提供安全的工作環境是基本義務，制度的建構應朝向職場安全、事先預防的方向制定，並盤點職場中的風險。如果預防無效，發生事件後也需有立刻補救、糾正的作為，讓申訴者獲得充分保障，立刻脫離危險到安全的環境繼續執行職務，沒有「不爽不要做」這種事情。

陳柏謙提出高教工會的主張，首先是大專校院各職場應訂定明確的職場霸凌、不法侵害調查處理程序；再來是申訴後立刻的糾正與補救措施，尤其受害者在調查結果出爐前需與加害者隔離，避免受到二度霸凌；最後則是建立校外再申訴的救濟管道。高教工會強調，上述針對大專校院內職場霸凌與不法侵害的防治改革方向，教育部與勞動部無需修法，就可直接敦促各校落實。