台灣玩具回收循環系統獨步全球，「玩具共享論壇」召集減碳Team Taiwan

回收玩具，可以改變世界！2024「當我們玩在一起」玩具共享論壇，集結超過2百位社工、托育、教師、職能治療師等專業人員，以及14組攤位夥伴，也有來自海外的共創夥伴特地前來取經，彼此分享玩具再生及運用的經驗及成效，期望透過經驗交流、創意激盪，推展更多永續行動。

2024「當我們玩在一起」玩具共享論壇由新北市政府社會局主辦，基隆市政府社會處、臺北市政府社會局、桃園市政府婦幼發展局協辦，呼應聯合國SDGs永續發展指標。 圖／台灣玩具圖書館協會 提供

台灣玩具回收循環系統在台灣玩具圖書館協會的推動下，20年來累積回收超過650公噸二手玩具，為地球減少了上千噸的碳排放。近三年每年平均有5萬個家庭響應玩具捐贈、年回收二手玩具達82公噸，減少相當於約1萬4千棵樹木之減碳量、而回收玩具透過清潔消毒、修理等系統化作業，每年能夠再生成6萬8千件玩具、提供給913組專業團隊使用。

台灣玩具圖書館協會王亞賢副理事長表示，「我們在2023年到澳洲參與玩具圖書館世界年會發表了全球唯一玩具循環生態系統，玩具回收除了環保減碳，更重要的核心價值是『讓愛延續』，二手玩具回收後如何再利用？才是真正的循環共享價值所在。」

新北市政府張其強副祕書長表示，自玩具圖書館協會推出源頭減碳的計畫，新北市政府立即響應，成立新北市玩具銀行，勸募的二手玩具除了能親子共學共玩，還能發展成教具、輔具等，成果令人激賞。

台灣玩具圖書館協會已邁入20週年，創辦人蔡延治老師參考歐美日經驗，包括：玩具銀行、公共圖書館出借玩具、共融式遊樂場等，再經由共同創辦人葉國芳、余良玲，一步步落實改良，發展出台灣獨有的特色，打造全球唯一的玩具循環生態系，並搭建平台讓玩具透過專業工作者深入偏鄉、陪伴弱勢，在社會福利、教育、醫療等不同領域發揮影響力，把二手玩具的價值發揮到極致。

小玩具，立大功，多元場域應用點燃社會創新火花

「玩具不只是玩具，還承載很多療癒、社會創新的功能。」台北醫學大學吳明錡教授認為，玩具作為社會處方，是落實全人全社區健康、高影響力的投資。台灣早療兒童人數超過10萬人，台北醫學大學與玩圖合作，至今已將3千件回收玩具應用於兒童早療，藉由專業醫療人員與玩圖雙向賦能，使用回收玩具成為兒童早療的中介物，有助強化治療動機、鼓勵兒童觸摸嘗試，達到「復健日常化，早療生活化」的效果。將舊玩具應用於兒童早療，除了可以減少醫院成本支出，也讓醫護人員從中獲得貢獻社會的滿足感。

台北醫學大學與玩圖透過雙向賦能，將回收玩具應用於兒童早療。 圖／台灣玩具圖書館協會 提供

台南大學更與玩圖合作，將玩具變身成特教學童的輔具。台南大學特殊教育學系林千玉教授表示：「輔具很貴，不是每個家庭都負擔得起，將玩具改造成輔具，不只環保，也能提供弱勢家庭非常實質的幫助。」台南大學師生團隊從特教兒童的本位出發，量身設計客製化的語音練習器、發聲器等，並將改裝過程公開於網路，造福更多特教老師和家庭，至今已被全台5百多個學校使用，最遠曾送愛到南美的厄瓜多，同時積極培訓改裝玩具的種子師資，成為特教領域的重要助力。

台南大學與玩圖合作將玩具改造成特教學童的輔具。 圖／台灣玩具圖書館協會 提供

廣設回收據點，蒐集更多開心的笑容

此外，在玩圖長年的推動下，玩具在社區也有多元的應用。臺北玩具轉運站串連社會住宅、育兒友善園，廣設回收據點，將回收的舊玩具經過清潔消毒分類，提供玩具免費借用和交換服務。首年就累計服務9千多組家庭、借用量和交換量共超過40800件，以每件玩具平均為1.75公斤，每1公斤塑膠垃圾約產出2.06公斤碳排量計算，相當於減少「40800件*1.75公斤*2.06公斤=147084公斤」碳排量，而每年種植1棵樹，推估可減少12公斤二氧化碳，臺北玩具轉運站首年減少的碳排，大約等於種植12257顆樹木一年的減碳量。

新北市玩具銀行則連結33家新北市親子館及公共托育中心，設置玩具回收箱，鼓勵民眾就近捐出二手玩具，並與里長合作舉辦社區分享會，參與的小朋友透過親子共同討論，可挑選兩件玩具帶回家，藉此培養孩子愛物惜物、樂意分享的品格。

各區域共創夥伴分享「讓愛延續」的策略與成果。 圖／台灣玩具圖書館協會 提供

玩具全齡化，在偏鄉社福、高齡照顧都能派上用場

誰說玩具是小孩的專利，大人也可藉由玩具找回純粹的快樂！新北市玩具銀行透過「行動玩具車」，將玩具送至烏來忠治部落、雙溪建興托老中心、金山金包里社區發展協會等偏鄉，讓長者藉由遊戲行動達到社交、復健、隔代互動等目標，並連結在地社工，在遊戲課程中觀察紀錄長者的狀況，持續關懷長者，獲得社區長輩熱烈的迴響。

位於三峽北大特區的台北大學社會工作系，已連續6年與玩圖合作舉辦「北大玩具節」，推動大學USR老幼遊戲療癒計劃，讓學生將遊戲治療理論應用於實際的社區互動，至今已成為備受當地居民期待的年度盛事。「北大玩具節」除了讓學生提早因應未來高齡化社會，長者也能在玩具節中擔任志工，達到青銀共學、多代互動、社區共融等效益。

論壇現場有14組攤位實際展演、提供體驗。 圖／台灣玩具圖書館協會 提供

玩具圖書館遍地開花，共享園區讓愛延續

論壇中還有來自基隆、花蓮、桃園的夥伴，分享傳愛偏鄉、玩具醫院巡迴、原民部落親子車等創意行動，香港最大型玩具圖書館 Toy Muster！創辦人陳嘉欣也特地來台，分享台灣玩具圖書館帶給他的創業啟示，展現再生玩具循環運用的無限可能。

台灣玩具圖書館協會串連各方力量，預計打造全台最大的「玩具共享園區」。 圖／台灣玩具圖書館協會 提供

為了延續長期以來的海內外結盟合作經驗，台灣玩具圖書館現正於楊梅籌建全台最大的「玩具共享園區」，期待以更強大的核心基地，帶動更多社區在地再生循環行動。未來預計每年可達成5萬棵樹木之減碳量（減少600公噸碳排放），並蒐集紀錄成果，發展更多共通性設計的循環共享know-how，鏈結產官學界共同建置「教玩具影響力資料庫」，同時積極對應氣候行動傳達永續教育，讓「回收玩具，讓愛延續」的精神繼續在各地開花，推動永續行動及陪伴關懷到社會的更多角落。

玩具圖書館專區 https://ubrand.udn.com/ubrand/issue/2233