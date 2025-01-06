快訊

矽光子成顯學 輝達、台積電兩巨頭將攜手改寫歷史

金球獎／史上頭一回！日本「幕府將軍」包辦視帝后

曾入圍金鐘邱姓歌手涉肇逃 被撞運將送醫6天不治檢追究刑責

廢棄紡織品變建材 台科大生獲國際設計獎

中央社／ 台北6日電

台科大建築系學生發揮巧思，讓廢棄紡織品、回收廢棄口罩等廢棄物，搖身一變成為建築外立面材料或用來製作城市空氣淨化裝置，獲得西班牙國際設計競賽獎項肯定。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大建築系在專業教育、資源整合與創新教學上，提供寬闊的成長平台，讓學生在國際設計舞台上屢創佳績，包括林家緯、劉子謙、施善譯等學生分別在德國iF學生設計獎及西班牙國際設計競賽ISARCH AWARD等競賽中獲殊榮。

榮獲西班牙國際設計競賽ISARCHAWARD「Bronze」獎項的劉子謙，將廢棄紡織品轉化為建築外立面材料，作品「編織機摩天樓（TextileMachine Skyscraper）」整合紡織廢料回收系統，打造融合人類生活與自然和諧的空間裝置，鼓勵民眾重新審視時尚文化、消費模式與環境責任的關係。

同樣參加西班牙國際設計競賽ISARCH AWARD並獲得「Winner」獎項的施善譯，回收廢棄口罩製作城市空氣淨化裝置「大都會淨化膜系統（MetropolisCleanse Membrane）」，應用氣壓膨脹伸縮原理將口罩廢材回收再製成新的型態，以環保解決方案應對都市的空氣污染問題。

台科大建築系碩士生林家緯的作品「重生膠囊（Rebirth SeedPod）」，融入摺紙工法與模組化設計，專注於災後快速部署的需求，可根據需求組合成庇護所、醫療設施或公共空間，結合自然通風、太陽能板供電與雨水收集系統，作品獲得2024德國iF學生設計獎。

建築 西班牙

延伸閱讀

西班牙加納利群島去年接收逾4萬無證移民 連2年破紀錄

瘋樂透、吃葡萄迎跨年？你不知道的西班牙新年冷知識

布局矽光子與先進封裝 台科大辦半導體所、設研究中心

選課好難？台科大建置選課推薦系統 解決學生選課煩惱

相關新聞

高教工會：九成大專校院職場霸凌無明確規範 霸凌者還能打同仁考績

高教工會今日召開記者會，揭露30所大學中有七成針對職場霸凌事件沒有處理期限，且九成沒有明確規定。長庚大學通識中心一名教授...

生育懲罰／職場女性生孩難升遷 搶救少子化先消滅懲罰

日本被稱為「育兒懲罰」大國，台灣則有「生育懲罰」，懷孕立刻面臨工作兩難、作為母親薪資少一大截，送孩子上學趕上班遲到被扣薪；政府推動國家一起養都推到2.0，催生效果仍不佳，搶救少子化，日本已在反思減少育兒懲罰，台灣是否也該檢討如何消滅生育懲罰？

新北校長甄選 開缺報考創5年新高

新北市近日辦校長甄選，開出國小10名、國中10名及高中9名，分別吸引國中97人、國中53人及高中15人報考，開缺名額及報...

北市續辦「班班喝鮮乳」 最快4月上路

台北、新北市政府日前在行政院會爭取續辦「班班喝鮮乳」，北市最快4月上路，學生可憑數位學生證至超商等通路領取，且可雙北跨區...

雙北結合超商推乳品專案 基市：若中央補助隨午餐運送

行政院宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，北市府最快4月與超商合作續推上路。基市府今天表示，乳品加碼部分持續爭取中央預...

北市「班班喝鮮乳」領取將採雙軌制 經費來源和中央仍無共識

中央行政院日前宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，不過雙北市政府今天宣布下學期續辦，預計最快4月上路，北市教育局表示領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。