北市續辦「班班喝鮮乳」 最快4月上路

台北、新北市政府日前在行政院會爭取續辦「班班喝鮮乳」，北市最快4月上路，學生可憑數位學生證至超商等通路領取，且可雙北跨區領取。新北則提出都會區用兌換券、偏鄉專案運送，朝雙北共同辦理，基隆、桃園未來也有望加入合辦。

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策停辦，但不少縣市持續推動，雙北也喊要續辦。北市教育局副局長鄧進權表示，日前和四大超商、家樂福、全聯、美聯社等通路討論，業者皆願合作提供兌換，但因農業部「班班喝鮮乳」包裝是特製195毫升，業者表示若另外進貨成本恐有負擔，因此未來招標金額落在25元至30元，容量比之前多。

鄧進權說，學生未來可刷數位學生悠遊卡領取，9月加入酷課App派券，雙軌兌換，仍在向中央爭取經費中。原則上一周領取一次，每學期最多供應18至20次，品項除了鮮乳，也可依需求選擇保久乳、豆漿，但因希望學生自己領自己喝，因此有靠卡領取、一周限領一次等限制，教育局也會追蹤政策效益。

新北市教育局長張明文說，仍待中央經費到位，會先將通路準備好。雙北已與超商洽談好，通路最快4月上線，新北國小學童共22萬人，一學期經費約需1億至1.3億元。

新北王姓家長說，政策立意良善，但家長實在困擾，一來學校無法督促孩子都喝完，二來也不放心鮮乳離開冷藏後再讓孩子喝。另位家長也說，孩子選擇豆乳，去年底一次來44瓶「真的喝不完」，乾脆送食物銀行給有需要的人。他不反對續辦，只求別再一次全送來。

新北市議員林秉宥說，若依照新版財劃法，中央恐怕沒有經費支應「班班喝鮮乳」，甚至連補助營養午餐可能也有困難。

桃園市教育局回應，正與雙北等縣市持續爭取中央繼續補助「班班鮮乳」經費，是否自推相關計畫，仍在評估。

基隆市政府指出，該市學生午餐去年加碼20元後，各校已達每周至少2果1飲（乳品或豆漿），廚房學校更達每周2至3飲，已優於多數縣市。乳品加碼部分，會持續爭取中央預算，如獲核定補助，將搭配學校午餐運送，減輕學校行政負擔。