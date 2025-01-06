新北校長甄選 開缺報考創5年新高

新北市近日辦校長甄選，開出國小10名、國中10名及高中9名，分別吸引國中97人、國中53人及高中15人報考，開缺名額及報考數是近5年新高。台北市113學年起修改校長選拔制度，取消實習，適度鬆綁考試規定盼留住人才。

全台5年內將有一波校長退休潮，許多縣市面臨校長荒困境，新北市教育局長張明文說，從今年新北報名情況來看，新北校長荒壓力還沒浮現，但東部、中南部縣市確實出現隱憂，他認為，給校長尊嚴、辦學空間很重要，教育人員最看重的是價值與尊嚴。

張明文直言，教育環境愈來愈具挑戰，校長角色是學校CEO，領導不再是一言堂，溝通能力影響辦學成效及校園氛圍。

除筆試、口試，新北校長甄選制度2020年度起新增第3階段「教育局實習1年」，要觀察人格特質。曾有準候用校長在局內實習不適應而放棄，也有人是考核沒通過被刷掉。

從基層老師、主任再到校長，是許多教育工作者嚮往的自我實現之路，儘管近年教育界出現行政逃亡潮，仍有不少人以拚上校長為目標，希望透過治理學校實現理念，中和區漳和國中校長池旭臺就是一例。

池旭臺擔任校長13年，當年為了拚上校長，過程奮鬥10年，屢敗屢戰，一度就要放棄了，碩班老師、政大教育行政與政策研究所名譽教授秦夢群當面鼓勵他「要不要再拚一次」，讓他燃起鬥志，2011年如願上榜。

新北公立學校校長平均56歲，今年起至2029年，預計屆齡退休有61人。新北近日辦校長甄選，報考者國小平均48歲、國中49歲，最年輕39歲，最年長62歲。新北教育局表示，今年國小校長錄取率約10%、國中18%。

近年多個縣市鬆綁校長甄選、遴選制度，盼能網羅更多人才。北市校長甄試113學年起取消實習，國小選拔調整為兩階段，按口試、筆試成績決定是否錄取；國中甄選涵蓋資績評分、口試及筆試3部分。北市113學年度國小校長甄選71人報名，錄取13名；國中29名報考，錄取8人。

彰化縣研擬114學年下學期起，開放外縣市候用校長，可參加彰化縣國中小校長海選，加強流通人才資源。