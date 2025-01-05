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雙北結合超商推乳品專案 基市：若中央補助隨午餐運送

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，北市府要自行續推。基市府表示，如獲中央預算核定補助，乳品加碼會搭配學校午餐運送，減輕學校行政負擔。記者林伯東／攝影
行政院宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，北市府要自行續推。基市府表示，如獲中央預算核定補助，乳品加碼會搭配學校午餐運送，減輕學校行政負擔。記者林伯東／攝影

行政院宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，北市府最快4月與超商合作續推上路。基市府今天表示，乳品加碼部分持續爭取中央預算，如獲核定補助，再搭配學校午餐運送，減輕學校行政負擔，兼顧學童營養健康。

行政院去年12月19日宣布113學年度第2學期停辦班班喝乳品專案，基市府教育處當天表示，希望中央能與地方協調完善政策配套措施，仍補助經費，讓學童喝到乳品。

台北市教育局日前與各大販售通路開會，確定下學期改採學生自行到通路，使用數位學生證靠卡感應領取，原則上一周限領一次，除容量比之前多，也可跨區至新北領取，預計最快4月上路，並朝雙北共同辦理推動，基隆、桃園市府決策也受關注。

基隆市教育處表示，基隆市學生午餐去年加碼20元後，各校已達每周至少2果1飲（乳品或豆漿），廚房學校更達每周2至3飲，優於多數縣市。除加碼食材增加乳品供應次數，基市更提升營養師編制、廚工加薪、廚房環境改善等，從制度、人員及環境面向，提升學童午餐品質。

有關提升學童鈣質攝取的作法，基市目前朝每日菜單精進方向辦理，增加青菜（莧菜、菠菜、海帶）、豆腐豆干、小魚干、起司等食材，由營養師開高鈣餐，維護學童鈣質營養與發展。乳品加碼部分，持續爭取中央預算，如獲核定補助，將搭配學校午餐運送，以減輕學校行政負擔。

北市府 基隆 班班有鮮乳

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