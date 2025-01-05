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北市「班班喝鮮乳」領取將採雙軌制 經費來源和中央仍無共識
中央行政院日前宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，不過雙北市政府今天宣布下學期續辦，預計最快4月上路，北市教育局表示領取方式採兩階段執行，預計最快4月可使用數位學生證至販售通路感應領取，9月加入酷課APP派券提供雙軌兌換方式，不過目前仍在和中央爭取經費中。
教育局強調，目前正與中央積極補助經費。但據了解，中央仍維持下學期停辦立場，農業部至今仍未給教育局正面回覆，包含市長蔣萬安日前親赴行政院爭取雙方仍無共識，當時蔣在接受媒體訪問表達不滿直言「9月匆匆上路，12月就突然喊卡，這是有能力執政的政府嗎。」
依教育局初步規畫，每學期最多供應18至20次，每周至少供應1次，學生可自行選擇適合的時間與通路兌換領取乳品，品項也將更為彈性除冷藏鮮奶外，還包括保久乳及豆漿等，滿足學生多樣需求。
教育局表示，規畫第一階段於今年4月初上線，學童可憑數位學生證至超商、量販店等相關通路兌換乳品，對象包含公立國小及附設幼兒園學童，第二階段於9月起加入酷課APP派券，提供雙軌兌換方式，並考量跨區就讀已與新北市合作討論，可跨區領取乳品。
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