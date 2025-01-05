北北基桃合辦「班班有鮮乳」？ 桃市教育局：仍需研議

台北市教育局今表示，預計4月起可讓學生憑學生證至超商、家樂福等兌換鮮奶或豆漿，且有望北北基桃合辦。對此，桃園市教育局則表示仍需研議。

行政院日前拍板停辦班班有鮮乳政策，台北市教育局副局長鄧進權今受訪表示，台北市確定下學期可續辦，全市約12萬名學生將每周喝1次、每學期18至20次，品項除鮮乳也可依需求選擇保久乳或豆漿，兌換通路包含4大超商及家樂福、全聯、美廉社等，目前正積極與通路業者討論並準備招標作業，預計4月可上路。

鄧進權也提到，考量學生有跨縣市就讀情形，新北、桃園及基隆有望加入合辦，方便學生就近領取乳品。

桃園市教育局下午回應，班班鮮乳政策持續與超商、午餐供應業者研議發放配送等各項細節，同時與雙北等縣市持續爭取中央繼續補助「班班鮮乳」經費。至於是否自推相關計畫，仍在評估中。