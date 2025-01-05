快訊

印象很深刻...趙露思來台求學兼賣餛飩 老師爆料：親自上市場挑豬肉

獨／抗癌2年 國發會前副主委游建華病逝享壽62歲

被捕前最後掙扎？尹錫悅喊告150多檢警控逮捕違法違憲

聽新聞
0:00 / 0:00

「通路最快4月上線」班班喝鮮乳雙北續辦 就差中央經費

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。圖／聯合報資料照
行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。圖／聯合報資料照

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。新北市教育局長張明文說，仍靜待中央經費到位，並先將通路準備好。教育局補充，雙北已與超商洽談好，通路最快4月可以上線，但以新北學生數計算，執行1學期至少要1億，仍待中央經費補助。

雙北日前曾赴院會爭取續辦「班班喝鮮乳」，並提出都會區兌換券、偏鄉專案運送，雙北也與四大超商、家樂福、全聯及美聯社等通路洽談合作。張明文說，目前正在處理通路問題，比如學生數位證連接通路系統等，未來可領鮮奶每周1次或2次，端看中央經費。

教育局補充，目前雙北皆與超商討論好，通路四月可建置完成，以一學期供應18-20次，洽談鮮奶單價每瓶25至30元價格，新北國小學童共22萬人，一學期經費約需1億至1.3億元，仍待中央經費到位。

王姓家長說，政策立意良善，但作為家長實在困擾，一來學校無法督促孩子都有喝完，二來也不放心鮮乳離開冷藏後再讓孩子喝；另一位家長也說，孩子選擇豆乳，去年底一次來44瓶「真的喝不完」，乾脆送食物銀行給有需要的人，不反對未來續辦，只求別再一次全送來。

議員林秉宥則認為，若依照新版財劃法執行，中央恐怕沒有經費能夠支應「班班喝鮮乳」，甚至連補助營養午餐可能也有困難。

教育局 班班有鮮乳 鮮奶

延伸閱讀

新北校長甄選熱度未減 教育局長談期許：領導不再是一言堂

雙語教育一環 新北國小英語歌競賽隊伍數創新高

新北永和國中與新和國小聯演 適性發展分享絲竹

永和國中、新和國小國樂發表會 教育局長：音樂是孩子最好陪伴

相關新聞

「通路最快4月上線」班班喝鮮乳雙北續辦 就差中央經費

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。新北市教育局長張明文說，仍靜待中央經費到位，並先將通路準備好。教育...

新北校長甄選熱度未減 教育局長談期許：領導不再是一言堂

新北市近日舉辦校長甄選，開出國小10名、國中10名及高中9名，分別吸引國中97人、國中53人及高中15人報考，開缺名額及...

「學生手機統一保管」學校各自為政 教育部擬強化管理

學生手機成癮問題愈來愈受重視，各國研議方案不一，現在中學端各班級多會設有「停機坪」、「養機場」，學生上課時先將手機放置特...

北市「班班喝鮮乳」領取將採雙軌制 經費來源和中央仍無共識

中央行政院日前宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，不過雙北市政府今天宣布下學期續辦，預計最快4月上路，北市教育局表示領...

「班班喝鮮乳」不喊卡！ 北市宣布下學期續辦最快4月上路

中央行政院日前宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，台北市長蔣萬安日前強調將續推。北市教育局日前與各大販售通路開會也確定...

等3年北藝中心超級大劇院開張 邀「共和國」獨立建國

北藝中心擁有觀眾席可達2300席的超級大劇院(打通大劇院和藍盒子)，但開館迄今仍未正式推出以超級大劇院為舞台的戲劇作品。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。