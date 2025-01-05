「班班喝鮮乳」不喊卡！ 北市宣布下學期續辦最快4月上路

中央行政院日前宣布下學期停辦「班班喝鮮乳」補助政策，台北市長蔣萬安日前強調將續推。北市教育局日前與各大販售通路開會也確定下學期改採學生自行到通路使用數位學生證靠卡感應領取，原則上一周限領一次，除容量比之前多外，也可跨區至新北領取，預計最快4月上路，朝雙北共同辦理。

教育局副局長鄧進權表示，日前和四大超商、家樂福、全聯、美聯社等通路討論，業者皆願合作提供兌換，但過去農業部「班班喝鮮乳」包裝是特製195毫升，業者表示，若另外進貨成本恐有負擔，未來招標金額恐落在約25元至30元，容量也會比以前多。

鄧進權表示，學生未來可透過刷數位學生悠遊卡領取鮮乳，原則上一周領取一次，換算下來每每學期最多供應18至20次，品項除鮮乳外也可依需求選擇保久乳或豆漿，鄧強調，原則上還是希望能夠是學生自己領自己喝，所以才有學生靠卡領取、一周限領一次等限制，教育局也會針對學生平均身高、健康等狀狀監測，追蹤政策效益。

鄧進權說，目前包含預算、執行細節仍在討論中，加上後續招標、悠遊卡系統設定等，依照時程下學期開學可能來不及，最快要等四月才上路，考量學生跨區就讀學生也可至新北市合作通路領取，而新北教育局日前開會也有一起談，未來朝向雙北共同辦理，不排除基隆、桃園有望加入合辦。