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等3年北藝中心超級大劇院開張 邀「共和國」獨立建國

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《共和國》演出長度6小時，導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基在劇場中打造了一個臨時的自治國家，觀眾可以自由參與其中，體驗「自由與狂歡」的理念。圖／台北表演藝術中心提供 ©Andrej Vasilenko
《共和國》演出長度6小時，導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基在劇場中打造了一個臨時的自治國家，觀眾可以自由參與其中，體驗「自由與狂歡」的理念。圖／台北表演藝術中心提供 ©Andrej Vasilenko

北藝中心擁有觀眾席可達2300席的超級大劇院(打通大劇院和藍盒子)，但開館迄今仍未正式推出以超級大劇院為舞台的戲劇作品。北藝中心日前公布2025年計畫，其中最令人驚喜的是邀來波蘭導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基（Łukasz Twarkowski）聯手立陶宛國家劇院打造沉浸式劇場體驗《共和國》，6月4日首度打開超級大劇院，打造一個充滿實驗性的烏托邦國度。在這場為期6小時的沉浸式體驗中，觀眾將穿越一場結合展覽、表演、裝置藝術的狂歡派對，感受絕對的自由與狂歡。

北藝中心表示，《共和國》是一個擁有DJ、舞池、廚房、酒吧、桑拿房、拖車與太空船的自由國度，運用電子音樂、錄像藝術和現場表演，觀眾如同置身於一個平行宇宙，體驗一個虛構而令人嚮往的烏托邦。觀眾完成入境手續後，將成為「烏托邦」的公民，可以自由穿梭於不同的場景，近距離感受表演者的熱情；也可選擇待在一個角落靜靜觀察一切，無論以哪種方式參與，都能在這場狂歡中找到屬於自己的一方天地。這個作品將邀請千人共同站上超級大劇院的舞台，感受這場前所未有的沈浸式體驗。

波蘭導演盧卡斯．塔沃柯夫斯基將在將近2400平方公尺的超大舞台空間建立一個臨時的自治國家，建國的宗旨是自由與狂歡。這也是他首度前進亞洲，同時也是首次把《共和國》這個龐大的製作搬演進正規的劇院空間。

盧卡斯．塔沃柯夫斯基作品多以多媒體延伸現實體驗，研究劇場本身作為一種媒介，探討劇場本身的極限和能力值。為了組建《共和國》，盧卡斯面試超過來自歐洲各劇院，超過百人的創作者，帶領來自各種文化背景的演員及幕後團隊進入立陶宛樹林，在森林裡面他們探討了關於自由的本質，進行各種不同類型的工作坊及社會現象的討論。最終，他們發現「狂歡」（rave）成為他們的信仰，音樂和舞蹈成了凝聚和鼓舞參與者們的力量。

《共和國》在超級大劇院構建了一個微型的烏托邦，裡面有廚房、酒吧、桑拿房、紐奧良拖車、太空船、看台，以及配有DJ台和舞池的主舞臺。長達六小時的沉浸式體驗，邀請觀眾穿越三個階段，從旁觀者逐漸變身為共和國的公民們。首先，觀眾將在所有空間遊逛，了解共和國的地理布局。接著成為國民 - 參與沉浸式現場表演和錄像裝置，觀眾可以透過大螢幕觀看，或直接進入房間體驗。最後則是參加一場盛大的派對。

《共和國》是一部關於自由、狂歡和烏托邦的實驗性劇場作品。導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基在劇場空間中構建了一個理想國，邀請觀眾共同參與這個烏托邦的建設與運作。長達6小時的沉浸式體驗，觀眾可以親身體驗自由的界限，反思狂歡背後的意義。圖／台北表演藝術中心提供 ©Andrej Vasilenko
《共和國》是一部關於自由、狂歡和烏托邦的實驗性劇場作品。導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基在劇場空間中構建了一個理想國，邀請觀眾共同參與這個烏托邦的建設與運作。長達6小時的沉浸式體驗，觀眾可以親身體驗自由的界限，反思狂歡背後的意義。圖／台北表演藝術中心提供 ©Andrej Vasilenko

劇場 舞台 觀眾

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