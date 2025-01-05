等3年北藝中心超級大劇院開張 邀「共和國」獨立建國

北藝中心擁有觀眾席可達2300席的超級大劇院(打通大劇院和藍盒子)，但開館迄今仍未正式推出以超級大劇院為舞台的戲劇作品。北藝中心日前公布2025年計畫，其中最令人驚喜的是邀來波蘭導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基（Łukasz Twarkowski）聯手立陶宛國家劇院打造沉浸式劇場體驗《共和國》，6月4日首度打開超級大劇院，打造一個充滿實驗性的烏托邦國度。在這場為期6小時的沉浸式體驗中，觀眾將穿越一場結合展覽、表演、裝置藝術的狂歡派對，感受絕對的自由與狂歡。

北藝中心表示，《共和國》是一個擁有DJ、舞池、廚房、酒吧、桑拿房、拖車與太空船的自由國度，運用電子音樂、錄像藝術和現場表演，觀眾如同置身於一個平行宇宙，體驗一個虛構而令人嚮往的烏托邦。觀眾完成入境手續後，將成為「烏托邦」的公民，可以自由穿梭於不同的場景，近距離感受表演者的熱情；也可選擇待在一個角落靜靜觀察一切，無論以哪種方式參與，都能在這場狂歡中找到屬於自己的一方天地。這個作品將邀請千人共同站上超級大劇院的舞台，感受這場前所未有的沈浸式體驗。

波蘭導演盧卡斯．塔沃柯夫斯基將在將近2400平方公尺的超大舞台空間建立一個臨時的自治國家，建國的宗旨是自由與狂歡。這也是他首度前進亞洲，同時也是首次把《共和國》這個龐大的製作搬演進正規的劇院空間。

盧卡斯．塔沃柯夫斯基作品多以多媒體延伸現實體驗，研究劇場本身作為一種媒介，探討劇場本身的極限和能力值。為了組建《共和國》，盧卡斯面試超過來自歐洲各劇院，超過百人的創作者，帶領來自各種文化背景的演員及幕後團隊進入立陶宛樹林，在森林裡面他們探討了關於自由的本質，進行各種不同類型的工作坊及社會現象的討論。最終，他們發現「狂歡」（rave）成為他們的信仰，音樂和舞蹈成了凝聚和鼓舞參與者們的力量。