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國教署推直播共學 學族語拉近學生與爺爺奶奶的距離

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
卓蘭高中國中部開設3種語別的族語直播共學，共12位學生參加，學生撰寫卡片致謝族語直播共學教師。圖／國教署提供
卓蘭高中國中部開設3種語別的族語直播共學，共12位學生參加，學生撰寫卡片致謝族語直播共學教師。圖／國教署提供

為延續原住民族文化，讓學生持續學習族語，國教署請台北市立大學辦理「高級中等以下學校原住民族語文直播共學計畫」，協助偏鄉地區學生並滿足學生選習原住民族語意願，讓學生從國小至高級中等教育階段皆能學習到族語。參與直播共學的學生回饋，學了族語以後漸漸能夠用族語溝通，還能和親戚更加親近，爺爺奶奶聽了很開心。

在族語直播共學計畫中，清華大學附小開設的3種語別，共吸引6位學生參與。五年級的張同學表示，學習秀姑巒阿美語讓自己跟花蓮親戚更加親近，可以用簡單的族語與他們聊天，感覺關係更融洽，現在也可以照著拼音念出完整句子，更了解阿美族，也更喜歡這個文化了。二年級的張同學則說，用直播共學學習賽考利克泰雅語已經一年多了，現在可以自己說出簡單的句子，覺得好有成就感。回爺爺奶奶家時，都會用族語跟他們聊天，爺爺奶奶聽了很開心，也會用族語回答，感覺變得更親近了。

卓蘭高中國中部開設3種語別的族語直播共學，共12位學生參加，族語老師以熱情和生動的方式教授課文，讓課堂氛圍充滿活力與熱忱。課堂也鼓勵學生透過撰寫卡片，感謝族語直播共學老師的教導，讓學生有機會學習自己的母語，並且了解語句結構，漸漸地能夠與族人進行基本會話溝通。

原住民族 爺爺 直播

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