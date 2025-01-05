新北校長甄選熱度未減 教育局長談期許：領導不再是一言堂

新北市近日舉辦校長甄選，開出國小10名、國中10名及高中9名，分別吸引國中97人、國中53人及高中15人報考，開缺名額及報考數是近5年新高。新北教育局長張明文說，教育環境愈來愈具挑戰，校長角色是學校CEO，領導不再是一言堂，溝通能力影響辦學成效及校園氛圍。

全台5年內將有一波校長退休潮，許多縣市面臨校長荒困境，恐衝擊第一線教育現場運作。張明文說，從今年新北校長甄選報名情況來看，校長荒壓力還沒在新北浮現，但東部、中南部部分縣市確實出現隱憂，他認為，給校長尊嚴、辦學空間很重要，教育人員最看重的是價值與尊嚴。

張明文認為，除了大環境對校長賦予的期待及壓力愈來愈高，另一方面校長遴選制度若過於複雜，或涉及要投票等過程，也可能讓有志投身校長一職者卻步。

近年多縣市鬆綁校長甄選、遴選制度，盼留住人才。例如彰化縣宣布114學年下學期起，開放外縣市候用校長，角逐縣內國中小校長遴選，加強流通校長人才資源。台北市制度也有調整，113學年起取消原有的校長甄試三關卡（積分審查、口試、筆試），口試通過後，先到學校實習10周，才能參與筆試。

新北一名現職校長直言，校長要面對師生、家長、民代、輿論壓力，愈來愈難當，另一個大挑戰是找主任、組長等行政職團隊，

環境可能讓人消磨熱情，必須常提醒自己思考「為何當校長」初衷來保持動力。

新北本月4日在板橋國中辦校長甄選第一階段筆試，國中小第一階段錄取名單在1月8日公告，第二階段口試預計1月18日進行，1月22日公布錄取名單，通過者將進行儲訓及第三階段教育局實習。高中部分1月18日口試，錄取名單預計1月24日公告，通過者將進行培力課程及第三階段教育局實習。

張明文表示，新北市候用校長甄選制度2020年度起新增第三階段「教育局實習」，並安排國中小階段準候用校長，每周固定至學校現場跟著前輩校長進行典範學習，目的是讓準候用校長在教育局實習期間，能結合教育現場經驗，強化行政能力及領導效能，教育局也能在實習階段充分了解準候用校長人格特質，是校長甄選相當重要一環。