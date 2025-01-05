教育部推直播共學計畫 助偏鄉生修習原住民族語

為延續原住民族文化，教育部國教署委請台北市立大學辦理「高級中等以下學校原住民族語文直播共學計畫」，協助國小到高中的偏鄉學生修習原住民族語。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，以國立卓蘭高中國中部為例，共開設3種語別、12名學生參加，族語老師以生動方式授課，讓學習變得更有趣並有成效，學生藉由學習母語並了解語句結構，漸漸能與族人進行基本會話溝通。

國立清華大學附設實驗國小則開設3種語別，吸引6名學生參與計畫，有學生透過學習秀姑巒阿美語，可以用簡單的族語與花蓮的親戚互動；也有學生用直播共學學習賽考利克泰雅語，除了能說出簡單的句子，回爺爺奶奶家時，還能用族語和他們聊天。

國教署表示，直播共學計畫不僅強調語言學習，還結合原住民的歷史、傳統和民俗等文化內容，希望讓學生更理解語言背後的文化價值，激發對語言學習的興趣，希望藉由教師們的教學熱情，讓原住民族文化得以繼續傳承下去。