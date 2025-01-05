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學生手機統一保管 教部擬修規範

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。示意圖。圖／聯合報系資料照片
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。示意圖。圖／聯合報系資料照片

學生手機成癮問題愈來愈受重視，為防止學生上課分心，現行中學端各班級多自設「停機坪」、「養機場」，學生上課時先將手機放置特定處。教育部如今研議修正校園行動載具使用原則，以關機為原則再強化管理，像是交由學校或各班統一保管。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則認為，統一規範是好事，能讓學校有所依循，但研議過程應邀請家長代表共同討論。建議以對學生有幫助為優先考量，規範也應確保公平對待所有學生，如統一收取手機的時間、開放取回的時段等，不應因學生成績好壞給予差別待遇；再者，當學生有急事需聯絡家長時，也要能取回手機。

立法院去年底召開「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會，蒐集各界意見。高雄市教師職業工會副理事長李雅文表示，現在學校對手機管理缺乏明確的規範支持，當學生違規使用，有些家長就向學校、教育局投訴，更嚴重者甚至找民代等施壓，若家長配合度不高，難以建立一致性規範。

教育部日前蒐集約廿國有關兒少行動載具使用規範制訂情形，初步研析，目前多數國家未全面禁止學生帶手機到校，但多由學校另訂管理規範，如採用「在校期間除緊急狀況及學習需求外均不能使用，並由學校或班級統一管理」。

教育部表示，手機等行動載具使用原則修訂作業預計於下學期開學前、二月完成草案，後續將邀集各方代表確認內容。此外，亦將根據修正完成的使用原則進一步研議執行參考指引，引導學校據以適切訂定「校園行動載具使用管理規範」中載具保管、校內使用及管理方式等內容。

教育部 校園 載具

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