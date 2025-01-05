護專叫苦：高中級收費 大專級支出

教育部數據顯示，一一三年不少未調整學術研究費者多屬私立技專校院，以國內十所私立護專為例，馬偕、耕莘、仁德去年都已調整教師學術研究費，另有六所未調整，有一校甚至在一一三學年第一學期協議後調低。學校感嘆，五專是「收入比照高中職、支出卻等同大專」，人事費用當然顯得力有未逮。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，讀五專的學子家境多普通，因此私立護專長年都維持穩定學費，且五專也不像部分私立高中，有各種研習等額外收益，也不若私立大學可從事多項產學合作。

敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠表示，五專教育制度是比照高中職一至三年級以及大學一、二年級，但採用高中職收費標準，而人事聘用卻是比照大學，且護專還設有全年實習，實習督導人員拉高整體人事成本，「收入比照高中職、支出卻等同於大學。」人事費用當然顯得力有未逮。

現大專校院教師薪資約可粗分為本俸、學術研究加給、鐘點等三項。葉至誠說，根據教師待遇條例，本俸大專校院公私立均一致，於是公校調高本俸時，私校得比照，而學術研究費無硬性規定。專科辦學規模較小、總體經費亦不高，就很難讓比照公校調整學術研究費。

但葉至誠認為，護專無法適時為教職員調薪背後有更大的結構性問題，在於學生體認醫護職場待遇、勞動環境都不友善，寧可去其他行業，導致近年愈來愈少學生投入護專，學生收得少、學雜費一同減，則影響教師待遇。

葉至誠表示，護專教師無法調薪只是大結構下的一環，無法單從補助調薪角度解決，若政府認為醫護權益是公共性議題，就應提出克服整體困境的解方。