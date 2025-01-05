聽新聞
0:00 / 0:00

護專叫苦：高中級收費 大專級支出

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部數據顯示，一一三年不少未調整學術研究費者多屬私立技專校院，以國內十所私立護專為例，馬偕、耕莘、仁德去年都已調整教師學術研究費，另有六所未調整，有一校甚至在一一三學年第一學期協議後調低。學校感嘆，五專是「收入比照高中職、支出卻等同大專」，人事費用當然顯得力有未逮。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，讀五專的學子家境多普通，因此私立護專長年都維持穩定學費，且五專也不像部分私立高中，有各種研習等額外收益，也不若私立大學可從事多項產學合作。

敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠表示，五專教育制度是比照高中職一至三年級以及大學一、二年級，但採用高中職收費標準，而人事聘用卻是比照大學，且護專還設有全年實習，實習督導人員拉高整體人事成本，「收入比照高中職、支出卻等同於大學。」人事費用當然顯得力有未逮。

現大專校院教師薪資約可粗分為本俸、學術研究加給、鐘點等三項。葉至誠說，根據教師待遇條例，本俸大專校院公私立均一致，於是公校調高本俸時，私校得比照，而學術研究費無硬性規定。專科辦學規模較小、總體經費亦不高，就很難讓比照公校調整學術研究費。

但葉至誠認為，護專無法適時為教職員調薪背後有更大的結構性問題，在於學生體認醫護職場待遇、勞動環境都不友善，寧可去其他行業，導致近年愈來愈少學生投入護專，學生收得少、學雜費一同減，則影響教師待遇。

葉至誠表示，護專教師無法調薪只是大結構下的一環，無法單從補助調薪角度解決，若政府認為醫護權益是公共性議題，就應提出克服整體困境的解方。

實習 教師

延伸閱讀

大專棒球聯賽／江沁恩再有完投好表現 文化搶複賽第2勝

大專棒球聯賽／劉宗翰中繼止血好投獲MVP 國體收複賽第3勝

一貫道天皇學院今年8月停辦 教育部：43名學生將輔導原校畢業

9大專新生註冊率未達六成 教部：望學校拿出實際策略

相關新聞

「學生手機統一保管」學校各自為政 教育部擬強化管理

學生手機成癮問題愈來愈受重視，各國研議方案不一，現在中學端各班級多會設有「停機坪」、「養機場」，學生上課時先將手機放置特...

教育部設32處學前特教據點 提供發展評估、教養諮詢

教育部國教署推動「及早入園、資源整合」，自109年開辦學前特教服務據點計畫，至113年已於全國開設32處學前特教服務據點...

幼園特教評鑑 傳8月上路 反彈聲浪大

幼兒園除了年度例行評鑑外，還有五年一次的幼兒園基礎評鑑，如今傳出教育部計畫從今年八月起，新增幼兒園特教評鑑，未來園內只要...

課審會委員審查人 藍綠各推7名

一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論，不過由於部分委員去年底任期屆滿，繼任人選由立院黨團推舉的...

護專叫苦：高中級收費 大專級支出

教育部數據顯示，一一三年不少未調整學術研究費者多屬私立技專校院，以國內十所私立護專為例，馬偕、耕莘、仁德去年都已調整教師...

大學調薪 去年近30私校未跟進

去年軍公教調薪，公立大專校院調整本俸百分之四，學術研究加給也調高百分之十五。教育部鼓勵私立大專校院跟進並給予補助，不過由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。