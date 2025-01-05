大學調薪 去年近30私校未跟進

去年軍公教調薪，公立大專校院調整本俸百分之四，學術研究加給也調高百分之十五。教育部鼓勵私立大專校院跟進並給予補助，不過由於調薪取決於私校財力，事隔一年，仍有約卅校未跟進調整。不過有學校指出，不調薪後果更嚴重，恐有教師跳槽的風險。

教育部統計國內一般大學、技專校院等九十三所私校，老牌私立大學，如輔大、東吳、中原等都於上半年幫教師調整學術研究費，部分學校如大葉大學遲至下半年，但一年過去，仍有約卅校未調整，絕大多數為私立技專校院。

中原大學教務長皮世明分析，硬調整對學校財務一定有影響，但各校挖角挖得很凶，不調整影響更大，若私校學術研究費不調整，教師很容易就跳槽，尤其中上階段的私立大學教師多努力爭取轉任到公立大學。義守大學校長古源光也說，即便教育部補助，學校還是得自掏腰包逾三千萬人事費，董事會努力支持，不希望公、私校待遇落差太大，否則教師流動才是大問題。

大編制學校調整學術研究費一年增加千萬人事費，以東吳大學為例，配合調整本俸百分之四、學術研究加給百分之十五，本學年人事費增加七一四四萬元，後由教育部補助編制內教職員、專案教師調薪差額七成，但補助不含年終，學校仍得自籌二九六八萬元。

文化大學大傳系教授王翔郁表示，學校跟進調整，維持薪資就是學校的責任和挑戰，除了看教育部是否接續補助，也考驗學校長遠財務能力。

高教工會副理事長翟敬宜則表示，軍公教或公立大學調薪皆是因應物價上揚，跟恩惠式的年終獎金概念不同，私校不應把調薪當作是給教職員的恩惠。部分私校一年都未調整，對教職員更不公平，再者，調薪不應有編制內外、比例之別，都應平等對待校內人員。